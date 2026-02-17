Как сделать энергорынок более предсказуемым: скопировать у Китая или улавливать выбросы от сланца?

Евросоюз хочет пересмотреть торговлю квотами на выбросы CO2. Если зафиксировать цену на них, введя своего рода зеленый налог, бизнес получит возможность лучше планировать, считает Райво Варе. При нынешних ценах выгоднее улавливать выбросы от сланцевого производства, говорит представитель TalTech Казбулат Шогенов.
- Когда ветер не дует, а импортного электричества недостаточно, на помощь приходит сланцевое. Однако электричество, производимое сланцевой электростанцией Аувере (на фото), дорогое – из-за высокой цены на квоты на выбросы CO2. Это и стало одной причиной возросших цен на электричество за январь. Еврокомиссия задумалась над тем, чтобы изменить систему торговлю квотами.
- Foto: Лийз Трейманн
Неделю назад стало известно, что Еврокомиссия хочет пересмотреть систему торговли квотами на CO2 в связи с коррекциями целей по зеленому переходу на 2040 год. У нее есть время до июля, чтобы представить свои предложения.
Агентство Reuters утверждает
, что ознакомилось с презентацией Еврокомиссии для внутреннего пользования, где та предлагает два варианта реформ: либо отменить бесплатные квоты и дать возможность предприятиям покупать разрешения лишь на часть своих выбросов (правда, эта часть к 2034 году вырастет до 100%), либо привязать количество бесплатных квот к объему инвестиций, которые предприятие делают в производство с низким углеродным следом.
Нужно все бесплатное взять и отменить
На данный момент система торговли квотами работает следующим образом: каждый год Европейский Союз выделяет определенное количество квот на выбросы CO2 на все производства на территории всего Евросоюза.
«Квота» – это сертификат (European Union Allowance), разрешающий предприятию выбросить одну тонну углекислого газа в атмосферу. Каждый год предприятие отчитывается о том, сколько выбросов было сделано, и сдает полученные им квоты государству (тем самым их реализуя и аннулируя).
Предприятие может получить квоты тремя способами: либо купить их у государства на аукционе, либо приобрести их на вторичном рынке по рыночной цене, либо получить бесплатно. Бесплатные квоты государство раздает предприятиям тяжелой промышленности, чтобы помочь им конкурировать с другими странами, где нет таких жестких экологических ограничений.
«ЕС ввел придуманную норвежцами систему квот не для того, чтобы производители увеличивали объем выбросов CO2, а для того, чтобы уменьшали, – скептически настроен научный сотрудник Института геологии TalTech, доктор наук Казбулат Шогенов. – Я не думаю, что удастся убедить ЕС в том, чтобы повернуть все вспять и разрешить увеличивать объемы».
Статья продолжается после рекламы
По его словам, цены на квоты на выбросы CO2 выросли настолько, что сейчас может идти речь либо о полном отказе от сланца (что Шогенов считает абсолютно нереалистичным), либо о полномасштабном внедрении технологий улавливания CO2, которые позволили бы добывать электричество из сланца при нулевых выбросах углекислого газа.
«Мы говорили об этом еще десять лет назад, когда Eesti Energia впервые заказала у нас исследование, чтобы выявить, насколько окупаемым было бы улавливание. Мы сразу сказали: сейчас оно себя не окупит, но наступит момент, когда Евросоюз повысит цены так, что улавливание станет выгоднее любой другой альтернативы. Сейчас, когда цены на квоты приблизились к 100 евро, именно это и произошло», – говорит ученый.
«Если бы Eesti Energia тогда инвестировала (они не рискнули), мы бы сейчас не имели никаких проблем: спокойно производили бы энергию из горючего сланца, и обеспечивали бы не только себя, но и соседние страны», – убежден Шогенов, считающий улавливание CO2 одной из немногих альтернатив, доступных для Эстонии.
«Можно, конечно, подойти к делу радикально и вообще отказаться от сланца, рассчитывая на "ветряные мельницы" (в прямом и переносном смысле). Но жизнеспособность такой стратегии уже давно была опровергнута. Наши нужды может покрыть только фоссильное топливо. К сожалению», – добавил он.
Восток – дело стабильное
Эксперт Райво Варе же считает, что Европе не следует изобретать велосипед, а лучше всего перенять китайскую модель.
«У них что-то типа 10 долларов за тонну (CO2 – прим. ред.), и эта цена фиксированная, – рассказывает Варе. – Это дает китайскому бизнесу уверенность в завтрашнем дне и возможность планировать, что невозможно при биржевой цене, которая зависит от ежечасных действий спекулянтов».
По словам Варе, предсказуемая модель, принятая в Поднебесной, приводит к тому, что бизнес смелее начинает строить электростанции, поскольку его расходы становятся прогнозируемыми.
«Нам нужны новые мощности, а мы все удивляемся, почему никто их не хочет строить. Да потому что, когда цена определяется спекулянтами, мощности невозможно строить без поддержки государства. А если цену зафиксировать, это становится реальным», – добавил эксперт.
Статья продолжается после рекламы
«Это фактически зеленый налог, – поясняет Райво Варе. – Только надо определиться, какая цена лучше всего бы способствовала достижению наших целей. Может быть, это 10 евро за тонну, а может быть и 25. Но важно зафиксировать эту цену».
Невозможно планировать!
Как объем бесплатных квот, так и общий объем всех квот, ежегодно выделяемых Евросоюзом, с каждым годом уменьшается. Если в 2013 году 80% выбросов делались бесплатно, то уже в 2020 году – лишь 30%. Это приводит к росту цен на квоты, а в случае вторичного рынка этот рост непредсказуем.
«Раньше было принято считать, что к 2030 году цена квоты достигнет 60 евро. Однако средняя цена квоты за прошлый год составила 84 евро – на 40% выше и на пять лет раньше», – приводит
ERR слова председателя правления Tallink Пааво Ныгене.
«То, что происходило с квотами за последние десять месяцев, вызывает обеспокоенность, – вторит ему председатель правления Enefit Power Лаури Карп. – В начале прошлого года квота стоила 60 евро за тонну. В январе этого – 95 евро», – приводит он пример. Карп убежден, что систему необходимо сделать более прогнозируемой.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!