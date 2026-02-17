Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,00%317,96
  • OMX Riga0,13%907,51
  • OMX Tallinn−0,09%2 076,6
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,26%10 473,69
  • Nikkei 225−0,83%56 334,92
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,89
  • OMX Baltic0,00%317,96
  • OMX Riga0,13%907,51
  • OMX Tallinn−0,09%2 076,6
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,26%10 473,69
  • Nikkei 225−0,83%56 334,92
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,89
  • 17.02.26, 06:00

Как сделать энергорынок более предсказуемым: скопировать у Китая или улавливать выбросы от сланца?

Евросоюз хочет пересмотреть торговлю квотами на выбросы CO2. Если зафиксировать цену на них, введя своего рода зеленый налог, бизнес получит возможность лучше планировать, считает Райво Варе. При нынешних ценах выгоднее улавливать выбросы от сланцевого производства, говорит представитель TalTech Казбулат Шогенов.
Когда ветер не дует, а импортного электричества недостаточно, на помощь приходит сланцевое. Однако электричество, производимое сланцевой электростанцией Аувере (на фото), дорогое – из-за высокой цены на квоты на выбросы CO2. Это и стало одной причиной возросших цен на электричество за январь. Еврокомиссия задумалась над тем, чтобы изменить систему торговлю квотами.
  • Когда ветер не дует, а импортного электричества недостаточно, на помощь приходит сланцевое. Однако электричество, производимое сланцевой электростанцией Аувере (на фото), дорогое – из-за высокой цены на квоты на выбросы CO2. Это и стало одной причиной возросших цен на электричество за январь. Еврокомиссия задумалась над тем, чтобы изменить систему торговлю квотами.
  • Foto: Лийз Трейманн
Неделю назад стало известно, что Еврокомиссия хочет пересмотреть систему торговли квотами на CO2 в связи с коррекциями целей по зеленому переходу на 2040 год. У нее есть время до июля, чтобы представить свои предложения.
Агентство Reuters утверждает, что ознакомилось с презентацией Еврокомиссии для внутреннего пользования, где та предлагает два варианта реформ: либо отменить бесплатные квоты и дать возможность предприятиям покупать разрешения лишь на часть своих выбросов (правда, эта часть к 2034 году вырастет до 100%), либо привязать количество бесплатных квот к объему инвестиций, которые предприятие делают в производство с низким углеродным следом.
Нужно все бесплатное взять и отменить
На данный момент система торговли квотами работает следующим образом: каждый год Европейский Союз выделяет определенное количество квот на выбросы CO2 на все производства на территории всего Евросоюза.
«Квота» – это сертификат (European Union Allowance), разрешающий предприятию выбросить одну тонну углекислого газа в атмосферу. Каждый год предприятие отчитывается о том, сколько выбросов было сделано, и сдает полученные им квоты государству (тем самым их реализуя и аннулируя).
Предприятие может получить квоты тремя способами: либо купить их у государства на аукционе, либо приобрести их на вторичном рынке по рыночной цене, либо получить бесплатно. Бесплатные квоты государство раздает предприятиям тяжелой промышленности, чтобы помочь им конкурировать с другими странами, где нет таких жестких экологических ограничений.
«ЕС ввел придуманную норвежцами систему квот не для того, чтобы производители увеличивали объем выбросов CO2, а для того, чтобы уменьшали, – скептически настроен научный сотрудник Института геологии TalTech, доктор наук Казбулат Шогенов. – Я не думаю, что удастся убедить ЕС в том, чтобы повернуть все вспять и разрешить увеличивать объемы».

Статья продолжается после рекламы

По его словам, цены на квоты на выбросы CO2 выросли настолько, что сейчас может идти речь либо о полном отказе от сланца (что Шогенов считает абсолютно нереалистичным), либо о полномасштабном внедрении технологий улавливания CO2, которые позволили бы добывать электричество из сланца при нулевых выбросах углекислого газа.
«Мы говорили об этом еще десять лет назад, когда Eesti Energia впервые заказала у нас исследование, чтобы выявить, насколько окупаемым было бы улавливание. Мы сразу сказали: сейчас оно себя не окупит, но наступит момент, когда Евросоюз повысит цены так, что улавливание станет выгоднее любой другой альтернативы. Сейчас, когда цены на квоты приблизились к 100 евро, именно это и произошло», – говорит ученый.
«Если бы Eesti Energia тогда инвестировала (они не рискнули), мы бы сейчас не имели никаких проблем: спокойно производили бы энергию из горючего сланца, и обеспечивали бы не только себя, но и соседние страны», – убежден Шогенов, считающий улавливание CO2 одной из немногих альтернатив, доступных для Эстонии.
«Можно, конечно, подойти к делу радикально и вообще отказаться от сланца, рассчитывая на "ветряные мельницы" (в прямом и переносном смысле). Но жизнеспособность такой стратегии уже давно была опровергнута. Наши нужды может покрыть только фоссильное топливо. К сожалению», – добавил он.

Восток – дело стабильное

Эксперт Райво Варе же считает, что Европе не следует изобретать велосипед, а лучше всего перенять китайскую модель.
«У них что-то типа 10 долларов за тонну (CO2 – прим. ред.), и эта цена фиксированная, – рассказывает Варе. – Это дает китайскому бизнесу уверенность в завтрашнем дне и возможность планировать, что невозможно при биржевой цене, которая зависит от ежечасных действий спекулянтов».
По словам Варе, предсказуемая модель, принятая в Поднебесной, приводит к тому, что бизнес смелее начинает строить электростанции, поскольку его расходы становятся прогнозируемыми.
«Нам нужны новые мощности, а мы все удивляемся, почему никто их не хочет строить. Да потому что, когда цена определяется спекулянтами, мощности невозможно строить без поддержки государства. А если цену зафиксировать, это становится реальным», – добавил эксперт.

Горячие новости

  • 13.02.26, 13:22
Главу эстонского «зеленого» стартапа подозревают в мошенничестве с субсидиями ЕС на 450 тысяч евро
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
  • 12.02.26, 06:00
Предприниматели о счетах за электричество: «Мы катимся в средневековье»
  • KM
  • 02.02.26, 09:17
Forus: сегодня устройства б/у ничем не хуже новых, но значительно выгодней для компании

Статья продолжается после рекламы

«Это фактически зеленый налог, – поясняет Райво Варе. – Только надо определиться, какая цена лучше всего бы способствовала достижению наших целей. Может быть, это 10 евро за тонну, а может быть и 25. Но важно зафиксировать эту цену».

Невозможно планировать!

Как объем бесплатных квот, так и общий объем всех квот, ежегодно выделяемых Евросоюзом, с каждым годом уменьшается. Если в 2013 году 80% выбросов делались бесплатно, то уже в 2020 году – лишь 30%. Это приводит к росту цен на квоты, а в случае вторичного рынка этот рост непредсказуем.
«Раньше было принято считать, что к 2030 году цена квоты достигнет 60 евро. Однако средняя цена квоты за прошлый год составила 84 евро – на 40% выше и на пять лет раньше», – приводит ERR слова председателя правления Tallink Пааво Ныгене.
«То, что происходило с квотами за последние десять месяцев, вызывает обеспокоенность, – вторит ему председатель правления Enefit Power Лаури Карп. – В начале прошлого года квота стоила 60 евро за тонну. В январе этого – 95 евро», – приводит он пример. Карп убежден, что систему необходимо сделать более прогнозируемой.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Топили КТшечку – порвали два баяна.
  • 13.02.26, 16:21
Делов-то: квартирные товарищества – упразднить, центристам вручить белое пальто
«Поплачем один-два вечера и будем жить дальше», – говорит совладелец ресторана Moon Роман Защеринский.
  • 12.02.26, 06:00
Предприниматели о счетах за электричество: «Мы катимся в средневековье»
Иллюстративное фото.
  • 16.02.26, 09:50
Инфляция в Эстонии в январе ускорилась
Один из братьев Муна, Яан, был спонсором строительства в Тарту церкви святого Павла по проекту Элиэля Сааринена. Это было недешево, ведь финский мастер был в ту пору одним из самых модных и высокооплачиваемых мастеров всей Европы.
  • 13.02.26, 09:36
Старики-разбойники: братья сколотили крупнейшее состояние в Эстонии и пустили его на ветер
Если при центральном водоснабжении вода должна соответствовать минимальным требованиям Департамента здоровья, то в случае частного колодца ответственность за качество воды лежит на владельце.
  • KM
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок

Самые читаемые

1
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
2
Эпицентр
  • 16.02.26, 06:00
«Клиентов избегают, а долг растет». Ужесточая надзор за КСО, людей толкают в ловушку быстрых кредитов
3
Эпицентр
  • 16.02.26, 08:40
Сделка крупной эстонской компании сопровождалась высоким риском отмывания денег
4
Новости
  • 16.02.26, 16:31
Минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 946 евро
5
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
6
Новости
  • 15.02.26, 11:39
Каллас в Мюнхене: Россия не сверхдержава

Последние новости

Новости
  • 17.02.26, 06:00
Как сделать энергорынок более предсказуемым: скопировать у Китая или улавливать выбросы от сланца?
Новости
  • 16.02.26, 19:11
Маклер, находящийся под судом из-за выселения арендатора, может выйти сухим из воды
Новости
  • 16.02.26, 18:29
Руководители логистической компании выкупили долю крупного предпринимателя
Инвестор Тоомас
  • 16.02.26, 18:07
Инвестор Тоомас: очередной труп на альтернативном рынке, или почему я больше не ищу роста на домашней бирже
Новости
  • 16.02.26, 17:05
Производитель «Рижского бальзама» находится на грани банкротства
Подсказка
  • 16.02.26, 16:35
Договор члена правления: как он влияет на отпуск по беременности и родам и родительский отпуск
Новости
  • 16.02.26, 16:31
Минимальная зарплата в Эстонии вырастет до 946 евро
Новости
  • 16.02.26, 16:08
Кремль отверг обвинения в отравлении Алексея Навального

Сейчас в фокусе

Несмотря на регулирование рынка кредитования, статистика неплатежеспособности свидетельствует о том, что этих мер не всегда достаточно.
Эпицентр
  • 16.02.26, 06:00
«Клиентов избегают, а долг растет». Ужесточая надзор за КСО, людей толкают в ловушку быстрых кредитов
Бывшего члена IRL и члена совета EAS Анти Таммеокса обвиняли в мошенническом получении средств поддержки EAS и KIK. Если в суде первой инстанции его признали виновным, то суд второй инстанции его оправдал. При этом у Таммеокса в Нидерландах была компания, в которую после реализации опциона на покупку контрольного пакета акций Eesti Keskkonnateenused стоимостью 2500 евро поступили миллионы евро.
Эпицентр
  • 16.02.26, 08:40
Сделка крупной эстонской компании сопровождалась высоким риском отмывания денег
Сто лет назад в Эстонии был популярен классический цирк с дрессированными животными, клоунами и прочими артистами-эксцентриками. Сегодня многие из прежних жанров считаются пережитками прошлого. На фото: выступление Cirque du Soleil в Таллинне.
Новости
  • 14.02.26, 08:00
Клоунада с деньгами: как циркачи дурили страховые фирмы и жителей Эстонии
Интерьер этого круизного лайнера, прибывшего в порт Таллинна, также может быть частично изготовлен эстонскими компаниями.
Новости
  • 15.02.26, 15:36
Невидимый вклад Эстонии в мировое судостроение. Производитель мебели: «Мы видим жизнеспособный и растущий рынок»
ТОП кейтеринговых компаний: лидеры заметно нарастили прибыль
ТОП
  • 16.02.26, 13:30
ТОП кейтеринговых компаний: лидеры заметно нарастили прибыль
Иллюстративное фото.
Новости
  • 16.02.26, 09:50
Инфляция в Эстонии в январе ускорилась
На уловки мошенников могут попасться даже опытные специалисты.
Подсказка
  • 14.02.26, 14:07
Как мошенники обманывали бизнес в 2025 году: вокруг пальца обвели даже бухгалтера, ущерб превысил 50 тыс. евро
Руководитель по связям с общественностью Philip Morris в Эстонии Кай Таммист говорит, что стабильность цепочек поставок усложняет борьбу с контрабандой сигаретных изделий, особенно в случае продукции белорусского происхождения.
  • KM
Content Marketing
  • 11.02.26, 14:42
Незаконная торговля табаком становится угрозой безопасности

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026