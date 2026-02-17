Как сделать энергорынок более предсказуемым: скопировать у Китая или улавливать выбросы от сланца?

По его словам, цены на квоты на выбросы CO 2 выросли настолько, что сейчас может идти речь либо о полном отказе от сланца (что Шогенов считает абсолютно нереалистичным), либо о полномасштабном внедрении технологий улавливания CO 2 , которые позволили бы добывать электричество из сланца при нулевых выбросах углекислого газа.

«Мы говорили об этом еще десять лет назад, когда Eesti Energia впервые заказала у нас исследование, чтобы выявить, насколько окупаемым было бы улавливание. Мы сразу сказали: сейчас оно себя не окупит, но наступит момент, когда Евросоюз повысит цены так, что улавливание станет выгоднее любой другой альтернативы. Сейчас, когда цены на квоты приблизились к 100 евро, именно это и произошло», – говорит ученый.

«Если бы Eesti Energia тогда инвестировала (они не рискнули), мы бы сейчас не имели никаких проблем: спокойно производили бы энергию из горючего сланца, и обеспечивали бы не только себя, но и соседние страны», – убежден Шогенов, считающий улавливание CO 2 одной из немногих альтернатив, доступных для Эстонии.

«Можно, конечно, подойти к делу радикально и вообще отказаться от сланца, рассчитывая на "ветряные мельницы" (в прямом и переносном смысле). Но жизнеспособность такой стратегии уже давно была опровергнута. Наши нужды может покрыть только фоссильное топливо. К сожалению», – добавил он.

Восток – дело стабильное

Эксперт Райво Варе же считает, что Европе не следует изобретать велосипед, а лучше всего перенять китайскую модель.

«У них что-то типа 10 долларов за тонну (CO 2 – прим. ред.), и эта цена фиксированная, – рассказывает Варе. – Это дает китайскому бизнесу уверенность в завтрашнем дне и возможность планировать, что невозможно при биржевой цене, которая зависит от ежечасных действий спекулянтов».

По словам Варе, предсказуемая модель, принятая в Поднебесной, приводит к тому, что бизнес смелее начинает строить электростанции, поскольку его расходы становятся прогнозируемыми.

«Нам нужны новые мощности, а мы все удивляемся, почему никто их не хочет строить. Да потому что, когда цена определяется спекулянтами, мощности невозможно строить без поддержки государства. А если цену зафиксировать, это становится реальным», – добавил эксперт.