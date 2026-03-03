Цахкна ведёт переговоры о вывозе граждан Эстонии с Ближнего Востока
По словам Маргуса Цахкна, возвращение находящихся на Ближнем Востоке эстонцев зависит от того, удастся ли Эстонии найти местных авиаперевозчиков и туроператоров, которым разрешено выполнять рейсы в кризисной зоне.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна попросил находящихся в Эмиратах эстонцев запастись терпением. Более точная информация появится после заключения соглашений с местными партнёрами.
Foto: Andras Kralla
Поскольку у эстонского государства нет собственных самолётов, Министерству иностранных дел необходимо договориться с авиа- и туристическими компаниями о выполнении чартерных рейсов, рассказал Цахкна во вторник днём. Европейским авиакомпаниям сейчас запрещено входить в регион, поэтому возможности выбора ограничены.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
В Абу-Даби и Дубае туристам из Эстонии покрывают дополнительные расходы на фоне закрытия воздушного пространства и отмены рейсов. Об этом сообщила вице-канцлер по юридическим и консульским вопросам Министерства иностранных дел Керли Вески.
По словам совладелицы работающего в нескольких странах кафе Pavlova Эрики Шоллер, в Дубае сейчас относительно спокойная обстановка, и город живет обычной жизнью – даже несмотря на то, что слышны выстрелы ПВО.
Воздушное пространство на Ближнем Востоке по-прежнему закрыто, и сроки возобновления полетов остаются неизвестными, сообщил в эфире «Terevisioon» министр иностранных дел Маргус Цахкна. По его словам, это напрямую затрагивает туристов и других граждан Эстонии, находящихся в регионе и рассчитывающих на возвращение домой.
Девелопер недвижимости Пеэтер Рааг сотрудничает с Omega Laen уже пять лет и отмечает, что поддержка надежного финансового партнера при реализации проектов по реновации неоценима, поскольку неожиданности возникают всегда.