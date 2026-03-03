Цахкна ведёт переговоры о вывозе граждан Эстонии с Ближнего Востока

Воздушное пространство на Ближнем Востоке по-прежнему закрыто, и сроки возобновления полетов остаются неизвестными, сообщил в эфире «Terevisioon» министр иностранных дел Маргус Цахкна. По его словам, это напрямую затрагивает туристов и других граждан Эстонии, находящихся в регионе и рассчитывающих на возвращение домой.