Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,27%312,11
  • OMX Riga0,29%898,36
  • OMX Tallinn0,66%2 079,46
  • OMX Vilnius−0,59%1 360,84
  • S&P 500−0,94%6 816,63
  • DOW 30−0,83%48 501,27
  • Nasdaq −1,02%22 516,69
  • FTSE 100−2,75%10 484,13
  • Nikkei 225−3,06%56 279,05
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,19
  • OMX Baltic0,27%312,11
  • OMX Riga0,29%898,36
  • OMX Tallinn0,66%2 079,46
  • OMX Vilnius−0,59%1 360,84
  • S&P 500−0,94%6 816,63
  • DOW 30−0,83%48 501,27
  • Nasdaq −1,02%22 516,69
  • FTSE 100−2,75%10 484,13
  • Nikkei 225−3,06%56 279,05
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,19
  • 03.03.26, 18:58

Цахкна ведёт переговоры о вывозе граждан Эстонии с Ближнего Востока

По словам Маргуса Цахкна, возвращение находящихся на Ближнем Востоке эстонцев зависит от того, удастся ли Эстонии найти местных авиаперевозчиков и туроператоров, которым разрешено выполнять рейсы в кризисной зоне.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна попросил находящихся в Эмиратах эстонцев запастись терпением. Более точная информация появится после заключения соглашений с местными партнёрами.
  • Министр иностранных дел Маргус Цахкна попросил находящихся в Эмиратах эстонцев запастись терпением. Более точная информация появится после заключения соглашений с местными партнёрами.
  • Foto: Andras Kralla
Поскольку у эстонского государства нет собственных самолётов, Министерству иностранных дел необходимо договориться с авиа- и туристическими компаниями о выполнении чартерных рейсов, рассказал Цахкна во вторник днём. Европейским авиакомпаниям сейчас запрещено входить в регион, поэтому возможности выбора ограничены.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 03.03.26, 14:24
МИД: в Абу-Даби и Дубае туристам из Эстонии компенсируют дополнительные расходы
В Абу-Даби и Дубае туристам из Эстонии покрывают дополнительные расходы на фоне закрытия воздушного пространства и отмены рейсов. Об этом сообщила вице-канцлер по юридическим и консульским вопросам Министерства иностранных дел Керли Вески.
Новости
  • 02.03.26, 19:11
Министерство иностранных дел обновило рекомендации по поездкам на Ближний Восток
Боевые действия на Ближнем Востоке вынудили МИД изменить официальные рекомендации для путешественников.
Новости
  • 02.03.26, 16:13
Владелица кафе Pavlova в Дубае: если в столь тревожное время у нас заказывают торты, кто мы такие, чтобы отказать?
По словам совладелицы работающего в нескольких странах кафе Pavlova Эрики Шоллер, в Дубае сейчас относительно спокойная обстановка, и город живет обычной жизнью – даже несмотря на то, что слышны выстрелы ПВО.
Новости
  • 02.03.26, 12:21
Цахкна: воздушное пространство на Ближнем Востоке остается закрытым
Воздушное пространство на Ближнем Востоке по-прежнему закрыто, и сроки возобновления полетов остаются неизвестными, сообщил в эфире «Terevisioon» министр иностранных дел Маргус Цахкна. По его словам, это напрямую затрагивает туристов и других граждан Эстонии, находящихся в регионе и рассчитывающих на возвращение домой.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:11
Девелопер нашел финансового партнера, с которым уже дошел до четвертого проекта
Девелопер недвижимости Пеэтер Рааг сотрудничает с Omega Laen уже пять лет и отмечает, что поддержка надежного финансового партнера при реализации проектов по реновации неоценима, поскольку неожиданности возникают всегда.

Самые читаемые

1
Новости
  • 01.03.26, 13:16
Нехватка врачей в Финляндии превращается в избыток
2
Новости
  • 02.03.26, 06:00
Отель с лучшими в Ида-Вирумаа результатами жестко сокращает затраты, но оставляет место для добрых дел
3
Эпицентр
  • 02.03.26, 08:23
Налоговый не углядел: схемы с зарплатами вытесняют с рынка честные компании
4
Новости
  • 01.03.26, 15:48
Эстонцы в Дубае: тревога высокая, ощущается вибрация от взрывов
Здание посольства Эстонии в Абу-Даби повреждено
5
Новости
  • 27.02.26, 19:00
Компания, производящая мотоциклы под Таллинном, планирует выход на биржу
6
Новости
  • 28.02.26, 13:16
Кая Каллас: ситуация в Иране чрезвычайно опасна

Последние новости

Новости
  • 03.03.26, 18:58
Цахкна ведёт переговоры о вывозе граждан Эстонии с Ближнего Востока
Новости
  • 03.03.26, 18:22
Райн Лыхмус: LHV необходимы серьезные и глубокие перемены
«Если хочешь чего-то добиться, баланс между работой и личной жизнью приходится нарушать»
Биржа
  • 03.03.26, 17:05
В дальнейшем LHV намерен выплачивать более щедрые дивиденды
Mнения
  • 03.03.26, 16:21
Аннели Андерсен: события на Ближнем Востоке обнажают риски нашей экспортной стратегии
Новости
  • 03.03.26, 15:46
Бетонная компания выходит на американский рынок: «Никто не ждет нас там с распростертыми объятиями»
Новости
  • 03.03.26, 14:24
МИД: в Абу-Даби и Дубае туристам из Эстонии компенсируют дополнительные расходы
Новости
  • 03.03.26, 14:11
Прокуратура не будет обжаловать оправдательный приговор Пруунсильду и Хумалу
Новости
  • 03.03.26, 12:58
Кадри Кийсель уходит из LHV: «Возьму паузу»

Сейчас в фокусе

Хотя в сфере перевозок официальные зарплаты различаются в разы, реальные доходы работников примерно одинаковы. Разница возникает из-за того, что часть фирм с помощью различных схем снижает свою налоговую нагрузку.
Эпицентр
  • 02.03.26, 08:23
Налоговый не углядел: схемы с зарплатами вытесняют с рынка честные компании
Владимир Изотов доволен тем, что теперь многие рабочие процессы в отеле происходят по простому нажатию кнопки.
Новости
  • 02.03.26, 06:00
Отель с лучшими в Ида-Вирумаа результатами жестко сокращает затраты, но оставляет место для добрых дел
Два с половиной года назад руководитель Peikko Eesti Ааре Раам отправился в Дубай. В течение пяти лет он должен заниматься там развитием бизнеса и продажами завода Peikko, половина этого срока уже прошла.
Новости
  • 01.03.26, 15:48
Эстонцы в Дубае: тревога высокая, ощущается вибрация от взрывов
Здание посольства Эстонии в Абу-Даби повреждено
По словам совладелицы кафе Pavlova Эрики Шоллер (слева), она и ее партнер Ольга Данилова (справа) сейчас находятся в Дубае и даже не думают о том, чтобы уехать, пока не стихнут обстрелы: они считают очень важным, чтобы люди сохраняли привычный ритм своей жизни и у них не было времени на «думскроллинг» и переживания.
Новости
  • 02.03.26, 16:13
Владелица кафе Pavlova в Дубае: если в столь тревожное время у нас заказывают торты, кто мы такие, чтобы отказать?
Число финнов, изучающих медицину за рубежом, менее чем за 15 лет выросло в четыре раза.
Новости
  • 01.03.26, 13:16
Нехватка врачей в Финляндии превращается в избыток
Руководитель инвестиционного направления Redgate Capital Пеэтер Коппель отметил ряд секторов, которые пострадают от роста цен на нефть, а также те, которые могут укрепиться на фоне войны с Ираном.
Биржа
  • 02.03.26, 14:06
Анализ: рост цен на нефть выявит явных победителей и проигравших
Выручка ADDINOL Lube Oil за последний финансовый год составила 8,2 млн евро против 14,6 млн евро годом ранее.
Новости
  • 02.03.26, 12:55
Продавец смазочных материалов лишился почти половины выручки из-за потери белорусского рынка
Исполнительный директор ELKE Mööbel Сийм Сийгур считает, что осведомленность сотрудников о рисках кибербезопасности имеет первостепенное значение. «Злоумышленники используют в первую очередь человеческий фактор, поэтому необходимо регулярно обучаться», — отмечает он.
  • KM
Content Marketing
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026