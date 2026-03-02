Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,42%311,28
  • OMX Riga−0,48%895,79
  • OMX Tallinn−0,02%2 065,9
  • OMX Vilnius−1,13%1 368,94
  • S&P 500−0,03%6 876,91
  • DOW 30−0,24%48 858,03
  • Nasdaq 0,24%22 722,78
  • FTSE 100−1,2%10 780,11
  • Nikkei 225−1,35%58 057,24
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,56
  • OMX Baltic−0,42%311,28
  • OMX Riga−0,48%895,79
  • OMX Tallinn−0,02%2 065,9
  • OMX Vilnius−1,13%1 368,94
  • S&P 500−0,03%6 876,91
  • DOW 30−0,24%48 858,03
  • Nasdaq 0,24%22 722,78
  • FTSE 100−1,2%10 780,11
  • Nikkei 225−1,35%58 057,24
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,56
  • 02.03.26, 16:13

Владелица кафе Pavlova в Дубае: если в столь тревожное время у нас заказывают торты, кто мы такие, чтобы отказать?

По словам совладелицы работающего в нескольких странах кафе Pavlova Эрики Шоллер, в Дубае сейчас относительно спокойная обстановка, и город живет обычной жизнью – даже несмотря на то, что слышны выстрелы ПВО.
По словам совладелицы кафе Pavlova Эрики Шоллер (слева), она и ее партнер Ольга Данилова (справа) сейчас находятся в Дубае и даже не думают о том, чтобы уехать, пока не стихнут обстрелы: они считают очень важным, чтобы люди сохраняли привычный ритм своей жизни и у них не было времени на «думскроллинг» и переживания.
  • По словам совладелицы кафе Pavlova Эрики Шоллер (слева), она и ее партнер Ольга Данилова (справа) сейчас находятся в Дубае и даже не думают о том, чтобы уехать, пока не стихнут обстрелы: они считают очень важным, чтобы люди сохраняли привычный ритм своей жизни и у них не было времени на «думскроллинг» и переживания.
  • Foto: Личный архив
Эрика Шоллер и Ольга Данилова, владелицы кафе Pavlova, держат точку в торговом центре Dubai Mall. После нападения США на Иран Исламская Республика ответила ударами по странам, где расположены американские базы, включая ОАЭ. По словам Шоллер, несмотря на это Дубай живет обычной жизнью, и ее кафе работает в штатном режиме.
«Ничего не закрылось, все функционирует. Мы получили от арендодателя официальное письмо, что все кафе должны работать в обычном режиме – иначе это будет считаться нарушением договора. Работаем в полном объеме, все обязательства по поставкам перед нами выполнены в срок, мы свои выполняем тоже», – рассказывает она ДВ.
По словам Шоллер, власти, предприниматели и жители Дубая максимально заинтересованы в том, чтобы не было паники, поэтому в городе мало что поменялось. «Все магазины открыты, и наше кафе функционирует как обычно. Хотя люди, конечно, первым делом идут не в кафе, а в магазин – чтобы купить воду и продукты первой необходимости. И в магазинах все есть», – сказала Шоллер.

Статья продолжается после рекламы

Она также рассказала, что власти ОАЭ прислали людям сообщения на телефон, где рекомендуют больше находиться дома, избегать нахождения рядом с окнами и по возможности спуститься на более низкие этажи. Но речь о том, чтобы идти в убежища, не шла. «Тут не очень понятно, где убежища», – разводит руками Шоллер.
Единственное изменение, которое она заметила: на улицах стало заметно меньше автомобилей.
«Да, ситуация не очень приятная, многие на нервах. Мы слышим, как работает ПВО и сбивает ракеты. Я бы соврала, если бы сказала, что сама не переживаю. Нужно, наверное, быть идиотом, чтобы не понимать, что происходит. Но я задала себе вопрос: “Могу ли я что-то изменить?” Нет. А значит, я просто должна заботиться о людях, которые у нас работают, показывать им, что я спокойна, чтобы они видели, что они могут с нами разговаривать, чтобы наши клиенты могли к нам приходить и быть в своей обычной рутине», – говорит Шоллер.
«Люди переживают – это нормально. Многие приехали сюда, чтобы бежать от войны (неважно, откуда: из России, Украины, Ирака или Афганистана), и подобные события уже переживали на родине. Дубай для них – очень спокойное место, и сейчас это спокойствие нарушено. Но очень хорошо, что люди по-прежнему ходят на работу, занимаются привычными им делами. Таким образом, им некогда сидеть и мониторить миллионы чатов, в которых еще очень много ложной информации распространяется, – отметила Шоллер. – Если в столь тревожное время люди заказывают у нас торты, кто мы такие, чтобы отказать?»
«Сегодня вот сходила на тренировку, чтобы отвлечься от этих мыслей и сохранить стабильность», – рассказывает она свои способы сохранения ментального здоровья.
Шоллер не зафиксировала какого-либо падения посещаемости ее кафе за прошедший уикенд, хотя и признает, что точные замеры сделать было бы сложно: посещаемость в выходные в любом случае выше, чем в будние дни. «Да даже если никого не будет, то пока мы договоримся с арендодателем о закрытии кафе, в целях избежания паники будем работать в обычном режиме», – заверяет она.
Сама она варианта уехать из ОАЭ и пересидеть неспокойный период в Эстонии даже не рассматривает. «Не понимаю, как я, руководитель компании, могла бы удрать, оставив работников дальше работать без меня. Такое поведение недостойно руководителя (или я должна организовать, чтобы и они были в безопасности). Поэтому я здесь, мой партнер Ольга Данилова здесь, и мы работаем. У меня билет в Таллинн на 7 марта, но он куплен несколько месяцев назад, и еще вопрос, состоится ли полет – воздушное сообщение еще не везде восстановлено», – говорит Шоллер.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Бульвар Курфюрстендамм, на котором откроется кафе Pavlova.
  • 03.04.24, 14:26
Кафе эстонского бренда Pavlova откроется в Берлине
«Я нашла свой вечный двигатель», – признается Ольга Данилова (справа). «Слабоумие и отвага!» – смеется Эрика Шоллер (слева).
  • 02.11.23, 12:53
Dubai style, don’t worry: таллиннские бизнес-леди вышли на арабский рынок
Таллинн по стоимости жизни обошел Дубай
  • 27.01.26, 06:00
Где дешевле жить на самом деле? Пирожное в Дубае на 50% дороже, продукты в Москве догоняют Таллинн
Selveri Köök возвращает на прилавки новые продукты и старые любимые блюда в обновленном виде.
  • KM
  • 02.03.26, 10:11
Selveri Köök обновляет ассортимент блюд и возвращает на прилавки весенние хиты

Самые читаемые

1
Новости
  • 27.02.26, 19:00
Компания, производящая мотоциклы под Таллинном, планирует выход на биржу
2
Новости
  • 28.02.26, 13:16
Кая Каллас: ситуация в Иране чрезвычайно опасна
3
Новости
  • 01.03.26, 13:16
Нехватка врачей в Финляндии превращается в избыток
4
Новости
  • 01.03.26, 15:48
Эстонцы в Дубае: тревога высокая, ощущается вибрация от взрывов
Здание посольства Эстонии в Абу-Даби повреждено
5
Биржа
  • 27.02.26, 08:13
Изгнанная с биржи и задолжавшая миллионы Elmo Rent движется к банкротству
6
Новости
  • 26.02.26, 12:45
Немецкий гигант получил разрешение на покупку эстонского отопительного бизнеса

Последние новости

Новости
  • 02.03.26, 19:11
Министерство иностранных дел обновило рекомендации по поездкам на Ближний Восток
Новости
  • 02.03.26, 18:28
Райво Варе: окончание войны в Украине зависит от промежуточных выборов в США
Новости
  • 02.03.26, 18:13
Elenger о резком скачке цен на газ: всё зависит от продолжительности кризиса
Новости
  • 02.03.26, 17:49
Elektrilevi повышает сетевую плату
Новости
  • 02.03.26, 16:57
Сделка на 63 миллиона: работающий в Эстонии шведский гигант расширяет влияние в Финляндии
Биржа
  • 02.03.26, 16:42
Геополитическая напряженность подтолкнула золото к рекордным уровням
Новости
  • 02.03.26, 16:13
Владелица кафе Pavlova в Дубае: если в столь тревожное время у нас заказывают торты, кто мы такие, чтобы отказать?
Новости
  • 02.03.26, 14:55
Отто Пукк: после недавней сделки мы стали биржевой компанией с оборотом в 300 млн евро

Сейчас в фокусе

Два с половиной года назад руководитель Peikko Eesti Ааре Раам отправился в Дубай. В течение пяти лет он должен заниматься там развитием бизнеса и продажами завода Peikko, половина этого срока уже прошла.
Новости
  • 01.03.26, 15:48
Эстонцы в Дубае: тревога высокая, ощущается вибрация от взрывов
Здание посольства Эстонии в Абу-Даби повреждено
Число финнов, изучающих медицину за рубежом, менее чем за 15 лет выросло в четыре раза.
Новости
  • 01.03.26, 13:16
Нехватка врачей в Финляндии превращается в избыток
Помимо Каи Каллас, «очень тревожным» происходящее назвали также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.
Новости
  • 28.02.26, 13:16
Кая Каллас: ситуация в Иране чрезвычайно опасна
Verge Motorcycles – зарегистрированная в Эстонии компания, основанная старшим братом Марко Лехтимяки Туомо. По всей видимости, это перспективный бизнес по производству электромотоциклов с уникальным дизайном. В 2024 году оборот компании составил почти миллион евро, а численность персонала – 34 человека.
Новости
  • 27.02.26, 19:00
Компания, производящая мотоциклы под Таллинном, планирует выход на биржу
Генеральный директор агентства недвижимости Elamus Kinnisvara Майя Карро признает, что, хотя количество сделок купли-продажи в некоторых местах в последнее время сократилось, цена за квадратный метр осталась стабильной или даже выросла.
Новости
  • 28.02.26, 15:27
Топ-маклер: цену квартиры в среднем можно снизить на 5000 евро
Тегеран, 1 марта.
Новости
  • 01.03.26, 11:24
После гибели Али Хаменеи Иран возглавит временный совет из трех человек
Дом Ханса Виннала на улице Татари, 1 в 1920-х был Меккой для эстонских автомобилистов. Сейчас фасад здания встроен в новое здание бизнес-центра.
Новости
  • 27.02.26, 06:00
Бизнесмен первым привез в Эстонию Chevrolet и FIAT, но погиб на пути в Нарву
Selveri Köök возвращает на прилавки новые продукты и старые любимые блюда в обновленном виде.
  • KM
Content Marketing
  • 02.03.26, 10:11
Selveri Köök обновляет ассортимент блюд и возвращает на прилавки весенние хиты

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026