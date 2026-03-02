Назад 02.03.26, 16:13 Владелица кафе Pavlova в Дубае: если в столь тревожное время у нас заказывают торты, кто мы такие, чтобы отказать? По словам совладелицы работающего в нескольких странах кафе Pavlova Эрики Шоллер, в Дубае сейчас относительно спокойная обстановка, и город живет обычной жизнью – даже несмотря на то, что слышны выстрелы ПВО.

По словам совладелицы кафе Pavlova Эрики Шоллер (слева), она и ее партнер Ольга Данилова (справа) сейчас находятся в Дубае и даже не думают о том, чтобы уехать, пока не стихнут обстрелы: они считают очень важным, чтобы люди сохраняли привычный ритм своей жизни и у них не было времени на «думскроллинг» и переживания.

Foto: Личный архив

Эрика Шоллер и Ольга Данилова, владелицы кафе Pavlova, держат точку в торговом центре Dubai Mall. После нападения США на Иран Исламская Республика ответила ударами по странам, где расположены американские базы, включая ОАЭ. По словам Шоллер, несмотря на это Дубай живет обычной жизнью, и ее кафе работает в штатном режиме.

«Ничего не закрылось, все функционирует. Мы получили от арендодателя официальное письмо, что все кафе должны работать в обычном режиме – иначе это будет считаться нарушением договора. Работаем в полном объеме, все обязательства по поставкам перед нами выполнены в срок, мы свои выполняем тоже», – рассказывает она ДВ.

По словам Шоллер, власти, предприниматели и жители Дубая максимально заинтересованы в том, чтобы не было паники, поэтому в городе мало что поменялось. «Все магазины открыты, и наше кафе функционирует как обычно. Хотя люди, конечно, первым делом идут не в кафе, а в магазин – чтобы купить воду и продукты первой необходимости. И в магазинах все есть», – сказала Шоллер.

Она также рассказала, что власти ОАЭ прислали людям сообщения на телефон, где рекомендуют больше находиться дома, избегать нахождения рядом с окнами и по возможности спуститься на более низкие этажи. Но речь о том, чтобы идти в убежища, не шла. «Тут не очень понятно, где убежища», – разводит руками Шоллер.

Единственное изменение, которое она заметила: на улицах стало заметно меньше автомобилей.

«Да, ситуация не очень приятная, многие на нервах. Мы слышим, как работает ПВО и сбивает ракеты. Я бы соврала, если бы сказала, что сама не переживаю. Нужно, наверное, быть идиотом, чтобы не понимать, что происходит. Но я задала себе вопрос: “Могу ли я что-то изменить?” Нет. А значит, я просто должна заботиться о людях, которые у нас работают, показывать им, что я спокойна, чтобы они видели, что они могут с нами разговаривать, чтобы наши клиенты могли к нам приходить и быть в своей обычной рутине», – говорит Шоллер.

«Люди переживают – это нормально. Многие приехали сюда, чтобы бежать от войны (неважно, откуда: из России, Украины, Ирака или Афганистана), и подобные события уже переживали на родине. Дубай для них – очень спокойное место, и сейчас это спокойствие нарушено. Но очень хорошо, что люди по-прежнему ходят на работу, занимаются привычными им делами. Таким образом, им некогда сидеть и мониторить миллионы чатов, в которых еще очень много ложной информации распространяется, – отметила Шоллер. – Если в столь тревожное время люди заказывают у нас торты, кто мы такие, чтобы отказать?»

«Сегодня вот сходила на тренировку, чтобы отвлечься от этих мыслей и сохранить стабильность», – рассказывает она свои способы сохранения ментального здоровья.

Шоллер не зафиксировала какого-либо падения посещаемости ее кафе за прошедший уикенд, хотя и признает, что точные замеры сделать было бы сложно: посещаемость в выходные в любом случае выше, чем в будние дни. «Да даже если никого не будет, то пока мы договоримся с арендодателем о закрытии кафе, в целях избежания паники будем работать в обычном режиме», – заверяет она.

Сама она варианта уехать из ОАЭ и пересидеть неспокойный период в Эстонии даже не рассматривает. «Не понимаю, как я, руководитель компании, могла бы удрать, оставив работников дальше работать без меня. Такое поведение недостойно руководителя (или я должна организовать, чтобы и они были в безопасности). Поэтому я здесь, мой партнер Ольга Данилова здесь, и мы работаем. У меня билет в Таллинн на 7 марта, но он куплен несколько месяцев назад, и еще вопрос, состоится ли полет – воздушное сообщение еще не везде восстановлено», – говорит Шоллер.