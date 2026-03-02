Деловые ведомости
  02.03.26, 12:21

Цахкна: воздушное пространство на Ближнем Востоке остается закрытым

Воздушное пространство на Ближнем Востоке по-прежнему закрыто, и сроки возобновления полетов остаются неизвестными, сообщил в эфире «Terevisioon» министр иностранных дел Маргус Цахкна. По его словам, это напрямую затрагивает туристов и других граждан Эстонии, находящихся в регионе и рассчитывающих на возвращение домой.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна.
  • Министр иностранных дел Маргус Цахкна.
  • Foto: Andras Kralla
«Воздушное движение пока не возобновлено, и неизвестно, когда оно будет открыто», – отметил министр, добавив, что обстановка не демонстрирует признаков стабилизации. По его оценке, конфликт может затянуться, а Иран остается непредсказуемым, поэтому рассчитывать на скорое восстановление авиасообщения не приходится, передает rus.err.ee.
В Объединенных Арабских Эмиратах сейчас находятся около 1500 граждан Эстонии, для связи с ними создана группа в WhatsApp. Цахкна подчеркнул, что распространяемая там информация о якобы возобновленных рейсах не соответствует действительности: «Ни в коем случае не следует никуда ехать, пока нет 100-процентной уверенности, что рейсы действительно открыты». Он призвал проявлять терпение и следить только за официальными сообщениями.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

