МИД: в Абу-Даби и Дубае туристам из Эстонии компенсируют дополнительные расходы

По данным ведомства, в регионе находятся около 3000 граждан Эстонии, большинство — в Объединенных Арабских Эмиратах. Из-за обстрелов и закрытия аэропортов люди не могут вылететь домой. Вески отметила, что у части туристов заканчивается срок бронирования, и в этом случае нужно связаться с отелем для продления проживания, передает rus.err.ee.
«Нам известно, что, например, в Абу-Даби и Дубае туристам покрывают дополнительные расходы», — сказала она. Уточняется, будет ли оплата перечисляться напрямую отелям или с последующей компенсацией.
МИД рекомендует следовать указаниям официальных каналов страны пребывания и совместно с партнерами по ЕС рассматривает возможности возвращения граждан, если аэропорты в ближайшее время не откроются.