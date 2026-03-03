Назад 03.03.26, 14:24 МИД: в Абу-Даби и Дубае туристам из Эстонии компенсируют дополнительные расходы В Абу-Даби и Дубае туристам из Эстонии покрывают дополнительные расходы на фоне закрытия воздушного пространства и отмены рейсов. Об этом сообщила вице-канцлер по юридическим и консульским вопросам Министерства иностранных дел Керли Вески.

Foto: Shutterstock

По данным ведомства, в регионе находятся около 3000 граждан Эстонии, большинство — в Объединенных Арабских Эмиратах. Из-за обстрелов и закрытия аэропортов люди не могут вылететь домой. Вески отметила, что у части туристов заканчивается срок бронирования, и в этом случае нужно связаться с отелем для продления проживания, передает rus.err.ee.

«Нам известно, что, например, в Абу-Даби и Дубае туристам покрывают дополнительные расходы», — сказала она. Уточняется, будет ли оплата перечисляться напрямую отелям или с последующей компенсацией.

МИД рекомендует следовать указаниям официальных каналов страны пребывания и совместно с партнерами по ЕС рассматривает возможности возвращения граждан, если аэропорты в ближайшее время не откроются.