  • 03.03.26, 08:35

Откровенное интервью навлекло на могильщика фирм уголовное дело

Прокуратура взялась за известного предпринимателя Лаури Хансберга, предъявив ему подозрение в совершении преступления.
Несколько лет назад Инфобанк Äripäev подсчитал, что Лаури Хансберг помог исчезнуть с рынка 1,2 миллиона евро. «На самом деле должно быть больше», – тогда оценил эти подсчеты сам Хансберг.
  • Несколько лет назад Инфобанк Äripäev подсчитал, что Лаури Хансберг помог исчезнуть с рынка 1,2 миллиона евро. «На самом деле должно быть больше», – тогда оценил эти подсчеты сам Хансберг.
  • Foto: Liis Treimann
Следствие началось в октябре. В прокуратуру обратилась Служба по вопросам неплатежеспособности. Одним из поводов для этого послужила статья, опубликованная в Äripäev прошлым летом.
  • KM
