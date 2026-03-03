Потребительские цены за год выросли на 3,2%

За четыре года полномасштабной войны России против Украины экономика Эстонии была перекроена. Разрыв многолетних связей, шоковая инфляция и смена логистических путей превратили «окно в Европу» в тупик, но одновременно заставили бизнес искать новые решения: в оборонном секторе и в нижнем ценовом сегменте.
Вызванный войной в Иране скачок цен на нефть заставил инвесторов вновь задуматься об инфляции. Управляющие фондами видят в ситуации явных победителей и проигравших, а также признают, что волатильные периоды часто создают лучшие возможности для покупок.
Девелопер недвижимости Пеэтер Рааг сотрудничает с Omega Laen уже пять лет и отмечает, что поддержка надежного финансового партнера при реализации проектов по реновации неоценима, поскольку неожиданности возникают всегда.