Налоговый не углядел: схемы с зарплатами вытесняют с рынка честные компании
В сфере перевозки продовольственных товаров официальные зарплаты в разных компаниях различаются в несколько раз, хотя фактически на руки водители получают сопоставимые суммы. Фирмы используют схемы, чтобы уменьшить налоги, из-за чего предприятиям, ведущим бизнес честно, становится крайне трудно конкурировать.
Хотя в сфере перевозок официальные зарплаты различаются в разы, реальные доходы работников примерно одинаковы. Разница возникает из-за того, что часть фирм с помощью различных схем снижает свою налоговую нагрузку.
Foto: Kollaaž. Fotode autorid Shutterstock, Pexels.
Хотя все данные о зарплатах публичны и не секрет, за какую оплату реально можно нанять водителя, по мнению руководителей ряда транспортных компаний, Налоговый департамент не занимается проблемой, которая усугубляется все больше. Описывают и схемы, при которых компании с налоговыми долгами доводят до банкротства, а затем продолжают деятельность под новым юридическим лицом.
«Это как забег на 100 метров, где я все время выхожу на старт в резиновых сапогах. Это недоработка государства», – считает член правления Est-Trans Kaubaveod AS Рейо Энгман, имея в виду пассивность налоговиков.
