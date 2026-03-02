Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,48%311,51
  • OMX Riga0,07%899,23
  • OMX Tallinn−0,06%2 064,91
  • OMX Vilnius−0,63%1 371,39
  • S&P 500−0,43%6 878,88
  • DOW 30−1,05%48 977,92
  • Nasdaq −0,92%22 668,21
  • FTSE 100−0,77%10 825,57
  • Nikkei 225−1,35%58 057,24
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%91,06
  • 02.03.26, 08:23

Налоговый не углядел: схемы с зарплатами вытесняют с рынка честные компании

В сфере перевозки продовольственных товаров официальные зарплаты в разных компаниях различаются в несколько раз, хотя фактически на руки водители получают сопоставимые суммы. Фирмы используют схемы, чтобы уменьшить налоги, из-за чего предприятиям, ведущим бизнес честно, становится крайне трудно конкурировать.
Хотя в сфере перевозок официальные зарплаты различаются в разы, реальные доходы работников примерно одинаковы. Разница возникает из-за того, что часть фирм с помощью различных схем снижает свою налоговую нагрузку.
  • Хотя в сфере перевозок официальные зарплаты различаются в разы, реальные доходы работников примерно одинаковы. Разница возникает из-за того, что часть фирм с помощью различных схем снижает свою налоговую нагрузку.
  • Foto: Kollaaž. Fotode autorid Shutterstock, Pexels.
Хотя все данные о зарплатах публичны и не секрет, за какую оплату реально можно нанять водителя, по мнению руководителей ряда транспортных компаний, Налоговый департамент не занимается проблемой, которая усугубляется все больше. Описывают и схемы, при которых компании с налоговыми долгами доводят до банкротства, а затем продолжают деятельность под новым юридическим лицом.
«Это как забег на 100 метров, где я все время выхожу на старт в резиновых сапогах. Это недоработка государства», – считает член правления Est-Trans Kaubaveod AS Рейо Энгман, имея в виду пассивность налоговиков.
Новости
  • 12.01.26, 08:57
Налогово-таможенный департамент действует все более системно: схемы, которые удалось прикрыть
Налогово-таможенный департамент в борьбе с налоговыми схемами стал действовать более превентивно и системно. По словам налогового эксперта Ранно Тингаса, ведомство стало даже суровее.
Подсказка
  • 27.02.26, 16:57
Эксперт объясняет: правила служебных командировок и суточные в 2026 году
Рассмотрим, какие действия сопровождают служебную командировку, в том числе требования к выплате и декларированию суточных в 2026 году.
Новости
  • 16.01.26, 15:31
«Эпоха, когда предпринимателей поддерживали, а не рассматривали как досадную статью расходов, прошла»
С апреля этого года Касса по безработице больше не будет выдавать пособие на начало предпринимательской деятельности. По словам специалистов, так государство лишает многих безработных возможности реализовать себя в бизнесе и, ничего не предлагая взамен, вынуждает их заниматься исключительно наемным трудом.
Подсказка
  • 04.02.26, 06:00
Новая директива вызывает вопросы. «Отрегулировать крипторынок – это как обложить налогом акции МММ»
Новая директива делает криптобизнес сложнее, а эстонское законодательство с трудом поспевает за ростом этого рынка. Европейские регуляции криптовалюты – все равно, что обложить налогом МММ, говорит эксперт.
  • KM
Content Marketing
  • 20.02.26, 14:55
Кибератака как сигнал тревоги: опыт мебельного магазин показал, насколько важна готовность
«Вопрос уже не в том, произойдет ли атака, а когда она произойдет»
Киберинцидент в компании ELKE Mööbel, продающей товары для интерьера, подтвердил: даже фирмы, которые не считают себя привлекательной целью для мошенников, тоже могут пострадать от атак. И чем шире компании внедряют цифровые решения, тем выше риски для бизнеса и кибербезопасности.

1
Новости
  • 27.02.26, 19:00
Компания, производящая мотоциклы под Таллинном, планирует выход на биржу
2
Новости
  • 28.02.26, 13:16
Кая Каллас: ситуация в Иране чрезвычайно опасна
3
Новости
  • 01.03.26, 13:16
Нехватка врачей в Финляндии превращается в избыток
4
Новости
  • 01.03.26, 15:48
Эстонцы в Дубае: тревога высокая, ощущается вибрация от взрывов
Здание посольства Эстонии в Абу-Даби повреждено
5
Биржа
  • 27.02.26, 08:13
Изгнанная с биржи и задолжавшая миллионы Elmo Rent движется к банкротству
6
Новости
  • 26.02.26, 12:45
Немецкий гигант получил разрешение на покупку эстонского отопительного бизнеса

Биржа
  • 02.03.26, 11:42
Война против Ирана резко подняла цены на газ
Новости
  • 02.03.26, 11:01
Основной вклад в рост розничной торговли внесли автозаправочные станции и промышленные товары
Биржа
  • 02.03.26, 10:39
Война в Иране привела к росту цен на нефть и резкому падению фьючерсов
  • KM
Content Marketing
  • 02.03.26, 10:11
Selveri Köök обновляет ассортимент блюд и возвращает на прилавки весенние хиты
Новости
  • 02.03.26, 09:47
Рост экономики в четвертом квартале обеспечила промышленность. «2025 год был лучшим за последние три года»
Биржа
  • 02.03.26, 08:41
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Эпицентр
  • 02.03.26, 08:23
Налоговый не углядел: схемы с зарплатами вытесняют с рынка честные компании
Новости
  • 02.03.26, 06:00
Отель с лучшими в Ида-Вирумаа результатами жестко сокращает затраты, но оставляет место для добрых дел

Два с половиной года назад руководитель Peikko Eesti Ааре Раам отправился в Дубай. В течение пяти лет он должен заниматься там развитием бизнеса и продажами завода Peikko, половина этого срока уже прошла.
Новости
  • 01.03.26, 15:48
Эстонцы в Дубае: тревога высокая, ощущается вибрация от взрывов
Здание посольства Эстонии в Абу-Даби повреждено
Число финнов, изучающих медицину за рубежом, менее чем за 15 лет выросло в четыре раза.
Новости
  • 01.03.26, 13:16
Нехватка врачей в Финляндии превращается в избыток
Помимо Каи Каллас, «очень тревожным» происходящее назвали также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.
Новости
  • 28.02.26, 13:16
Кая Каллас: ситуация в Иране чрезвычайно опасна
Verge Motorcycles – зарегистрированная в Эстонии компания, основанная старшим братом Марко Лехтимяки Туомо. По всей видимости, это перспективный бизнес по производству электромотоциклов с уникальным дизайном. В 2024 году оборот компании составил почти миллион евро, а численность персонала – 34 человека.
Новости
  • 27.02.26, 19:00
Компания, производящая мотоциклы под Таллинном, планирует выход на биржу
Генеральный директор агентства недвижимости Elamus Kinnisvara Майя Карро признает, что, хотя количество сделок купли-продажи в некоторых местах в последнее время сократилось, цена за квадратный метр осталась стабильной или даже выросла.
Новости
  • 28.02.26, 15:27
Топ-маклер: цену квартиры в среднем можно снизить на 5000 евро
Тегеран, 1 марта.
Новости
  • 01.03.26, 11:24
После гибели Али Хаменеи Иран возглавит временный совет из трех человек
Дом Ханса Виннала на улице Татари, 1 в 1920-х был Меккой для эстонских автомобилистов. Сейчас фасад здания встроен в новое здание бизнес-центра.
Новости
  • 27.02.26, 06:00
Бизнесмен первым привез в Эстонию Chevrolet и FIAT, но погиб на пути в Нарву
Если при центральном водоснабжении вода должна соответствовать минимальным требованиям Департамента здоровья, то в случае частного колодца ответственность за качество воды лежит на владельце.
  • KM
Content Marketing
  • 16.02.26, 09:16
Как программа поддержки малонаселенных районов с помощью Aquaphor поможет привести воду в порядок

