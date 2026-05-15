Свен Кукемельк: летние изменения в расписании airBaltic – естественная часть бизнеса
airBaltic недавно изменила свое летнее расписание, что привело к отмене рейсов с низким спросом. По словам авиационного эксперта Свена Кукемелька, причина кроется не в слабом финансовом положении компании.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic из-за роста цен на авиационное топливо пересматривает расписание на отдельных маршрутах. В компании сообщили, что изменения затрагивают около 5% майского расписания полетов из Риги и касаются выборочно отобранных рейсов.
