Назад 20.03.26, 08:06 Фирма пищевых добавок с долгом в полмиллиона евро перед банкротством вывела активы Компания Freile OÜ, владеющая брендом пищевых добавок Tervisepüramiid, обанкротилась с долгом более чем в полмиллиона евро, однако продажи продолжаются через другую фирму владелицы. В рамках дела изучается вывод активов до банкротства.

Бренд пищевых добавок Tervisepüramiid работает на эстонском рынке более 15 лет.

Харьюский уездный суд объявил Freile OÜ банкротом 12 марта. По оценке временного банкротного управляющего Кристьяна Аава, задолженность компании составляет около 500 000 евро, тогда как активов у нее в десять раз меньше. По состоянию на середину марта у фирмы также имелась налоговая задолженность в размере 31 260 евро.