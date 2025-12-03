Лечим неизлечимое с помощью мела и воды: связанные с Россией биодобавки набирают обороты

Каждому присоединившемуся «ноль инвестиций», «ноль риска» и «высокая рентабельность» – обещают распространители Coral Club новообращенным. Производство и распространение биодобавок – прибыльный бизнес в Эстонии. Обороты лидеров рынка исчисляются миллионами. Но эстонские компании уступают связанным с Россией конкурентам, не поспевая за агрессивным сетевым маркетингом.
«Рынок товаров для здоровья разнообразен и предлагает широкий выбор, что предоставляет людям значительную свободу», – констатирует член правления Ecosh Life OÜ Луна Мария Отса. Их биодобавки (БАД), производящиеся в Эстонии, принесли компании 7,4 млн евро дохода в 2024 году и, по прогнозам, дадут 9 млн евро по итогам следующего.
Производитель марки Iconfit эстонская компания European Foods OÜ заработала в прошлом году 6,1 млн евро: 4,1 млн евро в Эстонии, еще 1,3 млн евро в Латвии и 0,6 млн евро в Литве, остальное – в других странах ЕС. На этот год она прогнозирует выручку в 8,3 млн евро. В ТОПе пищевых производителей от Äripäev компания заняла в этом году 5-е место, причем ее оборот за прошлый год вырос на 50 с лишним процентов.
Впрочем, не у всех участников рынка витаминов дела идут хорошо. Так, одно из старейших фармацевтических предприятий Эстонии, PharmaEstica Manufacturing OÜ столкнулось с трудностями. У компании образовались более 100 тысяч евро налоговой задолженности, по итогам 2024 года она понесла полмиллиона убытков, а ее собственный капитал ушел в минус. Но и она прогнозирует на этот год выручку в 1,3 млн евро – чуть меньше, чем в прошлом.
«Мы страдаем от того, что происходит вокруг. Нашими основными рынками сбыта до войны были Россия и Украина. И, конечно, после того, как началась война, мы начали переключаться на другие страны, на ЕС. Но там более жесткая конкуренция», – рассказал ДВ генеральный директор Отть Лихт. Витаминные добавки – не основная часть производства, в первую очередь компания разрабатывает и выпускает лекарственные препараты. «Витамины вообще производить может кто угодно, а для регистрации медицинских препаратов нужно время, – замечает Лихт. – Надеюсь, мы выживем».
Флагманский продукт бороздит коралловые моря
В то же время связанная с Россией марка Coral Club, чья продукция распространяется методом прямых продаж
или сетевого маркетинга (то есть представляет собой пирамиду
посредников), чувствует себя в Эстонии вполне хорошо.
Один из таких дистрибьютеров этой марки – Elavesi Eesti OÜ в 2024 году заработал в разы больше, чем эстонские компании, – 21 млн евро, что сделало его хозяйку одной из богатейших жительниц страны.
«Я покупаю и продаю продукцию под брендом Coral Club. Это единственная марка, которой мы занимаемся», – подтвердила ДВ Марина Лягачова, владелица Elavesi Eesti, в 2023 году вошедшая
в ТОП самых богатых людей Эстонии (в 2023 году ее доход от продаж составлял 20 млн евро). В то же время комментировать успех своей «Живой воды» Лягачова отказывается.
- Некоторые представители торговой марки продвигают анализ «по живой капле крови», по результатам которого «назначают» средства Coral Club.
Самый известный из продуктов Coral Club – вода. Ее компания не продает, но предлагает «сашеты» (пакетики с сухой смесью) с «измельченными реликтовыми кораллами», от 10 евро за штуку. «Наш флагманский продукт Coral-Mine вот уже 20 лет остается самым простым и доступным способом пить качественную воду, оптимальную для организма. Мы знаем, что здоровье начинается с правильной гидратации», – обещает реклама.
Судя по отзывам в интернете (4,9 звезд в Google), многие клиенты довольны, хотя встречаются
и скептические комментарии. «Что можно сказать о самом популярном продукте, коралловой воде? Коралл – это карбонат кальция, т. е. обычный известняк, мел. Как он может оказывать чудесное действие на весь организм – никто понятия не имеет», – пишет анонимный пользователь из России.
В 2009 году газета «День за днем»
писала о таллиннской распространительнице Coral Club, предлагавшей с помощью этих добавок лечить практически любые заболевания, впрочем, не имея соответствующей лицензии.
Ни на сайте, ни на упаковке, ни в инструкции к препаратам нет обещаний чудодейственного исцеления, поэтому привлечь к ответственности можно только отдельных распространителей, утверждавших, например, что БАДы Coral Club помогают не только улучшить цвет лица, остановить выпадение волос, повысить общий тонус и самочувствие, но и вылечить аутизм
и онкологические заболевания.
В 2023 году в Латвии Центр защиты прав потребителей наложил штраф в 15 000 евро на дистрибьютора Coral Club Винету Медунецку, обязав
ее прекратить недобросовестную коммерческую практику и, в частности, не вводить в заблуждение клиентов заявлениями о лечебных свойствах пищевых добавок. Впрочем, Винета продолжает сотрудничать с клубом, в том числе
с его эстонским подразделением, а в ноябре выступала
в Финляндии.
Эстонская коллега Медунецки, Мари-Лийз Каяри, тоже не скупится на обещания. Она поясняет
, что коралловая вода выводит «водорастворимые токсины», и советует программу детокса от Coral Club при сердечной аритмии, проблемах с давлением, кожных высыпаниях и выпадении волос. При этом фундаментального медицинского образования у нее нет: о себе она сообщает
, что работала ассистентом стоматолога, после чего прошла обучение в Российской международной академии здоровья. Речь не идет о независимом вузе и научной экспертизе – такого рода академии создаются
для обучения членов самого Международного Кораллового Клуба.
Коллаген от Сoral Club может стоить
67 евро, тогда как в аптеках аналог с тем же количеством действующего вещества стоит
29 евро. «Весь их каталог таков, что платишь в разы больше, а получаешь в разы меньше», – комментирует
пользователь Reddit.
«Конечно, токсины накапливаются в организме. Говорить это – все равно что “вода мокрая”. Но БАды – это не лекарственные средства, которые помогли бы с этим справиться. Они не относятся к научно-доказательной медицине. Об отдельных БАДах есть исследования, но не о действии конкретного продукта, а, например, о том, что организму необходимо железо. Или конкретный производитель может заказать собственное исследование и показать какие-то результаты, но это не будет такой огромный ряд рандомизированных различных исследований с контрольными группами, с плацебо и т.д. То есть все равно этим выводам нельзя верить», – считает врач общей практики Confido Евгения Савичева.
Лечим неизлечимое за несколько месяцев
«Так в чем же уникальность кораллового клуба? Секрет кроется в КОМПЛЕКСНОСТИ – в целостности подхода к организму. Во-первых, вы уже не просто подавляете симптомы (как это делает традиционная медицина), а узнаете истинные причины своих недугов, открытые выдающимися учеными и врачами. Во-вторых, вы не “лечите” их каким-то одним природным “чудодейственным средством”, а очищаете, увлажняете, питаете и защищаете как организм в целом, так и его больную в данный момент систему органов или орган НЕСКОЛЬКИМИ взаимодополняющими натуральными продуктами высочайшего качества ОДНОВРЕМЕННО. Результаты часто “невероятные”. Годы или десятилетия “неизлечимых” недугов отступают за несколько месяцев, а в пожилом возрасте – за годы!» – обещает
распространительница Coral Club Лууле Паккас.
Откуда к нам идет коралл
Владельцы бренда подчеркивают, что начали работу в Канаде еще в 1998 году. Теперь, по их словам, они работают в 24 странах мира, причем в 14 из них производит продукцию. Продукция широко представлена на постсоветском пространстве, оба ее руководителя связаны с Россией. Создал компанию предприниматель Леонид Лапп, а уже в 1999 году его партнером стал Эрик Меграбян. Бизнесмен, судя по его соцсетям
, живет с семьей в Москве, откуда и руководит брендом.
Леонид Лапп родился
в Украине в 1953 году, работал в Москве инженером-конструктором, а затем начальником цеха крупного предприятия, занимавшегося холодильными установками для подводных лодок и космических кораблей. После распада СССР эмигрировал в Израиль, затем – в Канаду. Пробовал себя в «Гербалайфе».
Эрик Меграбян – родился в 1973 году, вырос в Армении
, занимался торговлей автомобилями. Живет в России, имеет гражданство Румынии (паспорт выдан в 2019 году).
Занимается бизнесом в разных странах. В Латвии завладел компанией Lake Property, которая до этого принадлежала Игорю Бобырю, подозревавшемуся
в связях с российской ФСБ и в действиях против государства и граждан Латвии. Бобырь скончался в Лиепайской тюрьме в 2023 году.
В Эстонии продукцию Coral Club распространяют несколько компаний. В отчетах уже упомянутой Elavesi Eesti Россия не указана ни как поставщик, ни как покупатель, но известно, что поставляется продукция на Кипр, в США, Польшу, Украину, Казахстан и другие страны. О том, откуда ее получают в Эстонии, информации нет. Однако известно, что перед эстонской компанией имеют крупные долги две фирмы – зарегистрированная на Кипре Etena Trading LTD, а также «Omega Saffron OOO». Компания с таким названием нашлась
в Узбекистане.
Рассказать, что это за фирма, Лягачова отказалась: «Я свои финансовые и конфиденциальные вопросы с компаниями не обсуждаю. Журналисты не относятся к категории людей, которым я должна что-то сообщать».
Компания Elavesi Eesti OÜ была основана в сентябре 2019 года. Основной ее деятельностью является оптовая торговля различными товарами для здоровья. В 2023 году выручка компании от продаж составила 12 млн евро, в 2024 году – 21 млн евро.
Впрочем, официальный сайт
Coral Club в Эстонии отсылает к другому юридическому лицу – Koralliklubi OÜ, которым владеет еще одна Марина – Сеэрман. Последняя представляется
в LinkedIn как замдиректора по продажам Coral Club Europe. «Это другая компания и другая Марина», — поясняет Марина Лягачова. И это действительно так, но контактные телефоны, указанные в годовых отчетах компаний обеих Марин, совпадают. Если позвонить по этому номеру, то отвечает Марина Лягачова.
- Скриншот семинара Business Insights: Estonia and Finland.
Бизнес по системе «Исаак привел Иакова»
У Эрика Меграбяна тоже была компания в Эстонии – OÜ Wasserwelt
. Сейчас ей владеет «серебряный мастер Coral Club»
и дистрибьютор продукции марки с 2009 года Светлана Пальм. Но, если верить отчетности, деятельности компания не ведет, в отличие от другой фирмы Пальм – OÜ Healthclub
с прошлогодним доходом от продаж в 39 000 евро. «Мы не продаем, мы даем консультации, – уточняет Пальм род занятий Healthclub. – Мы говорим о здоровье, профилактике. И тогда предлагаю, ну, определенные программы. Не обязательно именно Coral Club». На вопрос о Wasserwelt она отвечает, что купила фирму у Меграбяна. «Это не связано с Coral Club, это совершенно с другими вещами связано, – сказала она, отказавшись уточнить, впрочем, с какими именно. – Это наши с ним деловые отношения».
«Coral Club Эстонии – это яркий пример, как можно из другой страны прийти и завоевать страну, и развивать свою ветку в части международного бизнеса», – рассказывала
Марина Лягачова на бизнес-вебинаре клуба. По ее словам, в развитие Coral Club в Эстонии большой вклад внесли дистрибьюторы из Латвии.
«Речь идет о фирме, рыночный спрос на которую в современном мире стремительно растет. Фирме, которая производит в этом секторе экономики большой ассортимент топ-продукции, соотношение качества и цены которых одно из наиболее выгодных, – рекламирует Coral Club Лууле Паккас. – Каждому присоединившемуся “ноль инвестиций”, “ноль риска” и “высокая рентабельность”! Бесплатная выучка и возможность стать профессионалом!»
Coral Club проводит
и обучения, и клубные мероприятия, на которые продает билеты, а сетевой маркетинг ускоряет распространение продукции, к тому же в отличие от лекарств БАДам не приходится проходить жесткую систему исследований, чтобы доказать свою эффективность.
«Если это лекарственный препарат, то мы знаем, что в таблетке содержится конкретная дозировка действующего вещества, знаем его фармакокинетику, через какое время он будет всасываться в кишечнике, через сколько попадет в кровь, какая концентрация будет и так далее. А в случае БАДов мы можем быть уверены только в том, что они не содержат потенциально опасных веществ для употребления в пищу. Это все, что нужно доказать, чтобы попасть на полки магазинов. Но даже соответствие заявленной дозе никто не проверяет», – замечает доктор Савичева.
Неприятностей с законом распространители стремятся избежать. «В Эстонии, как и во всем Евросоюзе, пищевые добавки имеют свою регуляцию, поэтому некоторая продукция доступна только на сайте global.coral.club», – предупреждала
на вебинаре Марина Сеэрман. Судя по сайту, продукция доставляется из Германии.
По данным Департамента продовольствия, который в Эстонии контролирует такого рода продукцию, общее количество пищевых добавок в этом году
по сравнению с прошлым увеличилось на треть. Главный специалист продовольственного отдела Продовольственного департамента Бригитте Салмус ранее признавалась в интервью Äripäev, что представление вводящей в заблуждение информации в этой сфере по-прежнему остается большой проблемой. В Эстонии зарегистрировано около 2000 фирм, торгующих БАДами, и надзор за ними теоретически возможен. Но у департамента связаны руки, если продукция распространяется через сайт, который принадлежит компании из третьей страны.
«Одна добавка никого еще ни от чего не вылечила, – напоминает врач превентивной медицины EnnetusMeditsiini Kliinik Сергей Саади. – У меня были пациенты, которые использовали продукцию Coral Club, я смотрел состав каких-то добавок, и он, ну, ничего более-менее. Но в случае серьезных жизнеугрожающих болезней БАД может быть только дополнительным компонентом. Нет научных доказательств, что добавки могут заменять лекарства или операцию».
