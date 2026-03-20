Рынок недвижимости трясет от отставок боссов, а один бесполезный бизнес не дает покоя
Рынок недвижимости накрыла волна смен руководителей: собственники надеются, что молодые и более амбициозные управленцы наконец разгонят рост. Но в одном сегменте заработать по-прежнему почти невозможно.
Яанус Лаугус, возглавлявший Uus Maa с 1997 года, выбрал себе преемником молодого и амбициозного Арго Пилессона.
Foto: Эйно Кинк
Если рынок сделок с таллиннскими квартирами уже в прошлом году начал понемногу оживать, то на рынке аренды картина остается унылой. «По доступности арендного жилья мы сейчас где-то в 2008–2009 годах — то есть с точки зрения арендодателя это минимальный уровень за нынешнее столетие», — отметил новый руководитель Uus Maa Kinnisvarabüroo Арго Пилессон.
В 2025 году индекс цен на жилье в Эстонии вырос на 5,2% по сравнению со средним показателем 2024 года, следует из данных Департамента статистики. Денежный объем сделок за год также увеличился по сравнению с предыдущим годом.
Девелопер недвижимости Liven готовится к первичному размещению акций, которое конкуренты и аналитики считают проверкой на прочность для всего сектора в период, когда продажи новых квартир замедлились, а ситуацию осложняет возможный рост процентных ставок.
Бизнесмен Евгений Лобач, некогда претендовавший на титул предпринимателя года, а затем доведший до банкротства свою компанию Joyful Partners, вновь пытается развивать грандиозные проекты. Но вот незадача – на него опять жалуются бывшие партнеры.
Продажи новостроек на стадии планирования и строительства заметно выросли. В первые два месяца года число сделок с новостройками оказалось более чем на 30% выше, чем за тот же период прошлого года, рассказал руководитель девелоперской компании Liven Андеро Лаур.
Аренда автомобилей с полным пакетом услуг – это не вопрос удобства, а вопрос стратегии. В условиях быстрого роста бизнеса, меняющейся налоговой среды и технологических изменений руководители все чаще задаются вопросом: действительно ли владение автопарком остается рациональной моделью?