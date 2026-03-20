Назад 20.03.26, 17:19 Рынок недвижимости трясет от отставок боссов, а один бесполезный бизнес не дает покоя Рынок недвижимости накрыла волна смен руководителей: собственники надеются, что молодые и более амбициозные управленцы наконец разгонят рост. Но в одном сегменте заработать по-прежнему почти невозможно.

Яанус Лаугус, возглавлявший Uus Maa с 1997 года, выбрал себе преемником молодого и амбициозного Арго Пилессона.

Если рынок сделок с таллиннскими квартирами уже в прошлом году начал понемногу оживать, то на рынке аренды картина остается унылой. «По доступности арендного жилья мы сейчас где-то в 2008–2009 годах — то есть с точки зрения арендодателя это минимальный уровень за нынешнее столетие», — отметил новый руководитель Uus Maa Kinnisvarabüroo Арго Пилессон.