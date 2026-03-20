20.03.26, 10:03 Цены на жилье в Эстонии за 2025 год выросли на 5,2% В 2025 году индекс цен на жилье в Эстонии вырос на 5,2% по сравнению со средним показателем 2024 года, следует из данных Департамента статистики. Денежный объем сделок за год также увеличился по сравнению с предыдущим годом.

Как отметил ведущий аналитик Департамента статистики Мярт Умблея, после резкого роста в 2021 и 2022 годах индекс цен на жилье продолжил увеличиваться и в последние три года, но уже более умеренными темпами — в пределах от 5,2% до 6,1%. По его словам, в 2025 году цены на дома в среднем за четыре квартала выросли на 5,9%, а цены на квартиры — на 5%. «За год квартиры в Таллинне подорожали на 5%, квартиры в близлежащих к Таллинну областях вместе с Тарту и Пярну — на 4,1%, в остальной Эстонии — на 6,9%», — добавил Умблея.