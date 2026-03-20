  • OMX Baltic−0,29%313,36
  • OMX Riga−0,02%895,95
  • OMX Tallinn−0,26%2 071,03
  • OMX Vilnius0,14%1 375,58
  • S&P 500−0,27%6 606,49
  • DOW 30−0,44%46 021,43
  • Nasdaq −0,28%22 090,69
  • FTSE 1000,11%10 074,81
  • Nikkei 225−3,38%53 372,53
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%96,94
  • 20.03.26, 10:03

Цены на жилье в Эстонии за 2025 год выросли на 5,2%

В 2025 году индекс цен на жилье в Эстонии вырос на 5,2% по сравнению со средним показателем 2024 года, следует из данных Департамента статистики. Денежный объем сделок за год также увеличился по сравнению с предыдущим годом.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото.
  • Foto: Tanel Meos
Как отметил ведущий аналитик Департамента статистики Мярт Умблея, после резкого роста в 2021 и 2022 годах индекс цен на жилье продолжил увеличиваться и в последние три года, но уже более умеренными темпами — в пределах от 5,2% до 6,1%. По его словам, в 2025 году цены на дома в среднем за четыре квартала выросли на 5,9%, а цены на квартиры — на 5%. «За год квартиры в Таллинне подорожали на 5%, квартиры в близлежащих к Таллинну областях вместе с Тарту и Пярну — на 4,1%, в остальной Эстонии — на 6,9%», — добавил Умблея.
