Уголовное дело Намм, Кангура и Тамма передали на рассмотрение в Госсуд

Государственный прокурор Сигрид Нурм подала в Государственный суд кассационную жалобу на решение Тартуского окружного суда, которым бывший адвокат Кюллике Намм, бывший руководитель Земельного департамента Калев Кангур и один из владельцев AQVA Hotels Тоомас Тамм были оправданы по предъявленным им обвинениям.
Порт Маяка в Кясму планируют уже тринадцать лет, но при публичном обсуждении новой планировки посыпалась масса требований и вопросов — от нереста рыб, шума и безопасности портовой заправки до предложений вообще перенести порт в другое место.
Кюллике Намм, много лет работавшая адвокатом и недавно покинувшая адвокатуру, предстала перед судом по обвинению в нарушении ограничений на деятельность. Вступившим сегодня в силу решением Государственный суд отменил вынесенный во второй инстанции обвинительный приговор и оправдал Намм.
Для многих семей в сельских районах Эстонии качество питьевой воды вовсе не является чем‑то само собой разумеющимся. Желтоватый оттенок водопроводной воды, запах железа, накипь в бытовой технике или просто неприятный вкус – проблемы встречаются гораздо чаще, чем можно было бы подумать.