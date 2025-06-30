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  • 01.07.25, 12:41

Госсуд взял в производство дело о коррупции с участием известного адвоката

Государственный суд решил принять процессуальные ходатайства защитников адвоката Кюллике Намм, чтобы оценить решение окружного суда о признании Намм виновной и вынести собственное решение.
Адвокат Кюллике Намм, защищающая подсудимых, теперь сама находится под следствием в качестве обвиняемого по двум уголовным делам.
  • Адвокат Кюллике Намм, защищающая подсудимых, теперь сама находится под следствием в качестве обвиняемого по двум уголовным делам.
  • Foto: Лийз Трейманн
В апреле Тартуский окружной суд отменил предыдущий оправдательный приговор уездного суда и признал адвоката Кюллике Намм виновной в нарушении ограничения на деятельность в особо крупном размере, назначив ей денежный штраф.
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