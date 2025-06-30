Госсуд взял в производство дело о коррупции с участием известного адвоката

Адвокат Кюллике Намм, защищающая подсудимых, теперь сама находится под следствием в качестве обвиняемого по двум уголовным делам.
Foto: Лийз Трейманн
В апреле Тартуский окружной суд отменил предыдущий оправдательный приговор уездного суда и признал адвоката Кюллике Намм виновной в нарушении ограничения на деятельность в особо крупном размере, назначив ей денежный штраф.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Вируский уездный суд недавно оправдал нашумевших обвиняемых по делу о мошенничестве. Прокуратура утверждала, что подсудимые выманили у компании Roodevälja Terminal более 600 тысяч евро. Теперь эта компания признана банкротом.
Вируский уездный суд постановил, что адвокат Кюллике Намм, бывший глава Земельного департамента Калев Кангур и один из владельцев AQVA Hotel Тоомас Тамм не совершали никаких преступлений и были оправданы по всем обвинениям.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.