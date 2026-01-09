Назад 09.01.26, 17:08 Прокуратура обжалует оправдательный приговор по делу Намм, Кангура и Тамма в Госсуде Государственный прокурор Сигрид Нурм подала в Государственный суд кассационную жалобу на решение Тартуского окружного суда, которым бывший адвокат Кюллике Намм, бывший руководитель Земельного департамента Калев Кангур и один из владельцев AQVA Hotels Тоомас Тамм были оправданы по предъявленным им обвинениям.

Küllike Namm, Toomas Tamm ning Nammi kaitsja Norman Aas Viru maakohtu Rakvere kohtumajas.

Foto: Sten Semjonov

Прокуратура пояснила, что кассация прежде всего касается оценки судом показаний представителя потерпевшего. По мнению прокурора, нет оснований исключать из совокупности доказательств показания представителя потерпевшего и электронные письма одного из обвиняемых, и их следует учитывать.

Кроме того, прокурор не согласен с оценкой судов в части предпосылок использования подложного документа. Поскольку суды при вынесении решения не учли все доказательства, прокурор считает, что это привело к вынесению неверного судебного решения, в связи с чем дело следует направить на новое рассмотрение в окружной суд.

Государственный суд должен прежде всего решить, принимать ли кассационную жалобу прокуратуры к производству.

В декабре Тартуский окружной суд, аналогично Вирускому уездному суду, решил, что обвиняемые не совершали преступлений.

Суд оправдал Намм по обвинениям в использовании подложного документа и мошенничестве, Тамма — по обвинениям в даче ложных показаний и мошенничестве, а Кангура — по обвинению в мошенничестве.

Обвинение в значительной степени основывалось на показаниях законного представителя потерпевшей компании Roodevälja Terminal OÜ Михкеля Мийлпалу. Уездный суд ранее пришёл к выводу, что эти показания не являются достоверными, и полностью исключил их из совокупности доказательств.

Окружной суд не мог дать показаниям Мийлпалу иную оценку по сравнению с уездным судом, поскольку прокуратура не ходатайствовала в апелляционном производстве о его допросе в окружном суде.

По мнению окружного суда, прокуратура уже на стадии апелляции должна ходатайствовать о повторном изучении таких личных источников доказательств в окружном суде и приводить аргументы, в отношении кого, в каком объёме и по каким причинам это требуется.

При отсутствии такого ходатайства требование о переоценке достоверности личных источников доказательств остается безрезультатным. Окружной суд также учёл, что из апелляционной жалобы не следует надлежащего обоснования того, почему повторный допрос законного представителя потерпевшего невозможен или не является необходимым.

Криминальная коллегия Тартуского окружного суда согласилась с уездным судом в том, что и по эпизодам дачи ложных показаний и использования подложного документа отсутствуют основания для признания обвиняемых виновными.

Окружной суд взыскал с Эстонской Республики в пользу Тамма в счёт покрытия процессуальных расходов, понесённых до апелляционного производства, 190 575,80 евро, отменив в этой части решение уездного суда, которым на покрытие процессуальных расходов было присуждено 174 925,94 евро.