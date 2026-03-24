Суд не удовлетворил жалобу Тартуского КСО по делу о санации

У Тартуского КСО более 4000 вкладчиков, а общий объем вкладов составляет около 40 млн евро.
В конце января Тартуское КСО подало в уездный суд заявление о начале процедуры санации. 5 февраля Тартуский уездный суд отказался запускать санацию, запросил уточнения и потребовал устранить недостатки. После объяснений от КСО суд так и не одобрил санацию.
В начале февраля полиция возбудила уголовное дело по заявлению нового руководства Тартуского кредитно-сберегательного общества. Следствие проверяет, могли ли чьи-то действия нанести ущерб интересам общества и его членов.
Аренда автомобилей с полным пакетом услуг – это не вопрос удобства, а вопрос стратегии. В условиях быстрого роста бизнеса, меняющейся налоговой среды и технологических изменений руководители все чаще задаются вопросом: действительно ли владение автопарком остается рациональной моделью?