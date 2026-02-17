В переживающем тяжелый кризис Тартуском КСО идет уголовное расследование
В начале февраля полиция возбудила уголовное дело по заявлению нового руководства Тартуского кредитно-сберегательного общества. Следствие проверяет, могли ли чьи-то действия нанести ущерб интересам общества и его членов.
Главный юрист Тартуского КСО и член правления Райго Сылг говорил, что новое руководство обнаружило немало сделок, которые вредили интересам общества, и в которых обе стороны представлял один человек, – бывший руководитель общества Андро Роос (на фото). Сылг отказался подтверждать, было ли уголовное дело возбуждено против бывшего директора кооператива Андро Рооса.
Foto: Jassu Hertsmann/Delfi Meedia/Scanpix
Представитель прокуратуры Герли Вахер пояснила, что уголовное дело было возбуждено 4 февраля и находится на начальной стадии. По ее словам, лишь после сбора и анализа доказательств станет ясно, есть ли основания для предъявления подозрений в совершении преступления.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Марко Мирме, который хотел переехать в рядный дом, принадлежащий Тартускому кредитно-сберегательному обществу, требует через суд возврата взноса за квартиру, поскольку строительство не было завершено в срок.
Испытывающее трудности Тартуское кредитно-сберегательное общество скрывает, какая сумма вкладов находится под угрозой. Одновременно председатель совета кооператива Харри Раудвере атакует юриста вкладчиков, который оказывал давление на кооператив, добиваясь его банкротства.
За день до ухода из правления Тартуского кредитно-сберегательного общества Андро Роос отчуждил две компании, связанные с девелоперским проектом в Пярну. Компании перешли предпринимателю, который летом привлекал у кооператива средства.
Компания Forus, основными сферами деятельности которой являются недвижимость и услуги безопасности, внимательно следит за устойчивостью своего цифрового присутствия и работы. Большую роль в этом играет вторичное использование оборудования, заодно позволяя контролировать расходы без ущерба для качества.