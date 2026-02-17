Деловые ведомости
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,08%317,71
  • OMX Riga−0,13%905,16
  • OMX Tallinn−0,05%2 075,62
  • OMX Vilnius0,55%1 411,19
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,49%10 524,99
  • Nikkei 225−0,42%56 566,49
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,88
  17.02.26, 13:08

В переживающем тяжелый кризис Тартуском КСО идет уголовное расследование

В начале февраля полиция возбудила уголовное дело по заявлению нового руководства Тартуского кредитно-сберегательного общества. Следствие проверяет, могли ли чьи-то действия нанести ущерб интересам общества и его членов.
Главный юрист Тартуского КСО и член правления Райго Сылг говорил, что новое руководство обнаружило немало сделок, которые вредили интересам общества, и в которых обе стороны представлял один человек, – бывший руководитель общества Андро Роос (на фото). Сылг отказался подтверждать, было ли уголовное дело возбуждено против бывшего директора кооператива Андро Рооса.
  • Foto: Jassu Hertsmann/Delfi Meedia/Scanpix
Представитель прокуратуры Герли Вахер пояснила, что уголовное дело было возбуждено 4 февраля и находится на начальной стадии. По ее словам, лишь после сбора и анализа доказательств станет ясно, есть ли основания для предъявления подозрений в совершении преступления.
На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026