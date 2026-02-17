Назад 17.02.26, 13:08 В переживающем тяжелый кризис Тартуском КСО идет уголовное расследование В начале февраля полиция возбудила уголовное дело по заявлению нового руководства Тартуского кредитно-сберегательного общества. Следствие проверяет, могли ли чьи-то действия нанести ущерб интересам общества и его членов.

Главный юрист Тартуского КСО и член правления Райго Сылг говорил, что новое руководство обнаружило немало сделок, которые вредили интересам общества, и в которых обе стороны представлял один человек, – бывший руководитель общества Андро Роос (на фото). Сылг отказался подтверждать, было ли уголовное дело возбуждено против бывшего директора кооператива Андро Рооса.

Foto: Jassu Hertsmann/Delfi Meedia/Scanpix

Представитель прокуратуры Герли Вахер пояснила, что уголовное дело было возбуждено 4 февраля и находится на начальной стадии. По ее словам, лишь после сбора и анализа доказательств станет ясно, есть ли основания для предъявления подозрений в совершении преступления.