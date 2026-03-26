Назад 26.03.26, 12:12 Мерило: в условиях войны Ауверескую электростанцию защитить не удастся Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил, что в условиях войны Ауверескую электростанцию «однозначно» не удастся защитить из-за ее близости к границе с Россией.

По словам Мерило, электростанция находится примерно в двух километрах от государственной границы, поэтому времени на реагирование при подобных инцидентах практически нет. Он отметил, что в мирное время возможности для перехвата таких целей также ограничены, в том числе из-за риска непреднамеренной эскалации, передает rus.err.ee.

«Честная оценка такова, что в условиях войны мы однозначно потеряем Ауверескую электростанцию, независимо от того, сколько ресурсов мы вложим в ее защиту», – сказал Мерило.

При этом он подчеркнул, что уязвимость объекта можно снизить не только военными средствами. По его оценке, для этого необходимы базовые меры защиты критической инфраструктуры, такие как укрепления из бетона, мешков с песком и сетей, которые позволили бы станции выдержать первые удары.