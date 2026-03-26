Деловые ведомости
Подписаться всего за 3.99 €
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,26%312,99
  • OMX Riga0,21%884,63
  • OMX Tallinn−0,16%2 068,53
  • OMX Vilnius−0,52%1 354,02
  • S&P 500−0,66%6 548,67
  • DOW 30−0,16%46 355,46
  • Nasdaq −1,02%21 706,16
  • FTSE 100−1,14%9 991,47
  • Nikkei 225−0,27%53 603,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,14
  • OMX Baltic−0,26%312,99
  • OMX Riga0,21%884,63
  • OMX Tallinn−0,16%2 068,53
  • OMX Vilnius−0,52%1 354,02
  • S&P 500−0,66%6 548,67
  • DOW 30−0,16%46 355,46
  • Nasdaq −1,02%21 706,16
  • FTSE 100−1,14%9 991,47
  • Nikkei 225−0,27%53 603,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%94,14
  • 26.03.26, 12:12

Мерило: в условиях войны Ауверескую электростанцию защитить не удастся

Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил, что в условиях войны Ауверескую электростанцию «однозначно» не удастся защитить из-за ее близости к границе с Россией.
Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило.
  • Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило.
  • Foto: Liis Treimann
По словам Мерило, электростанция находится примерно в двух километрах от государственной границы, поэтому времени на реагирование при подобных инцидентах практически нет. Он отметил, что в мирное время возможности для перехвата таких целей также ограничены, в том числе из-за риска непреднамеренной эскалации, передает rus.err.ee.
«Честная оценка такова, что в условиях войны мы однозначно потеряем Ауверескую электростанцию, независимо от того, сколько ресурсов мы вложим в ее защиту», – сказал Мерило.
При этом он подчеркнул, что уязвимость объекта можно снизить не только военными средствами. По его оценке, для этого необходимы базовые меры защиты критической инфраструктуры, такие как укрепления из бетона, мешков с песком и сетей, которые позволили бы станции выдержать первые удары.

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026