В Нарве после падения дрона на электростанцию собирается кризисная комиссия

В Нарве 25 марта соберется кризисная комиссия, в которую входят представители городских властей, полиции, спасателей и предприятий, оказывающих жизненно важные услуги. По словам мэра Катри Райк, падение дрона
на электростанцию Аувере не прервало снабжение электричеством, но различным службам нужно обменяться информацией и подготовиться к возможным повторениям инцидента.
Мэр города утром сообщила прессе, что говорила с руководителем Enefit Power Лаури Карпом, который заверил ее, что в результате падения дрона никто не пострадал, и производство электроэнергии не было прервано. Также мэр передала информацию, полученную от местного руководства КаПо:
«Можно предполагать, что мы еще увидим подобного рода действия, и когда мы видим что-то подозрительное, надо звонить на номер 112 и не подходить близко. Как и дрон, который упал в Латвии у маленького поселка Добричина, у нас дрон украинский. Поскольку российская агрессия продолжается, можно предполагать, что это событие не станет последним».
По словам Райк, предполагается, что украинский дрон участвовал в атаке на порт Усть-Луга в Ленинградской области, но сбился с курса, залетел с российской территории на эстонскую и упал.
На час дня в Нарве намечено заседание кризисной комиссии, рассказала мэр: «Кроме информирования своих людей, заседание нужно, чтобы мы еще раз вспомнили, в каком месте мы живем и что может еще произойти. Например, что мы будем делать, если в один прекрасный момент не будет электричества. Мы обсудим, чему нас научила эта ситуация и как нам двигаться дальше».
Райк добавила, что оперативные службы и инфраструктурные предприятия также обменяются последней информацией.
Российская пресса сообщила утром, что ПВО нейтрализовало 389 украинских беспилотников. В Ленинградской области вечером через приложение МЧС и СМС-сообщения была объявлена воздушная тревога.
Дрон упал на территории Эстонии в 3.43, сообщила КаПо.
На эстонском берегу Наровы воздушную тревогу объявили через несколько часов после падения беспилотника, через пять минут на российской стороне тревогу отменили.
В 8.43 эстонское государственное приложение Eesti Äpp передало сообщение Сил обороны: «Из-за агрессии России в Украине в регионе существует угроза беспилотников. Если вы их заметите, укройтесь и сообщите по номеру 112».
Через пять минут, в 8.48 российское МЧС передало через свое приложение отбой воздушной тревоги.
В 9.33 Eesti Äpp передало уточненное сообщение, что предупреждение об опасности касается только Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа.
В 10.57 приложение российского МЧС снова объявило воздушную тревогу и отменило ее в 14.49.
Ранее пресса неоднократно сообщала, что российские силы радиоэлектронной борьбы вносят помехи в сигналы GPS, чтобы сбивать украинские беспилотники с курса и отклонять их от своих стратегических объектов. По тому, что тревога в России объявлялась в Сланцевском и Кингисеппском районах, можно предположить, что залетевший в Эстонию дрон следовал над российский территорией вдоль границы с Эстонией с юга на север в сторону порта Усть-Луга.
