Назад 25.03.26, 12:23 В Нарве после падения дрона на электростанцию собирается кризисная комиссия В Нарве 25 марта соберется кризисная комиссия, в которую входят представители городских властей, полиции, спасателей и предприятий, оказывающих жизненно важные услуги. По словам мэра Катри Райк, падение дрона на электростанцию Аувере не прервало снабжение электричеством, но различным службам нужно обменяться информацией и подготовиться к возможным повторениям инцидента.

Мэр Нарвы собирает кризисную комиссию, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

Foto: Николай Андреев

Мэр города утром сообщила прессе, что говорила с руководителем Enefit Power Лаури Карпом, который заверил ее, что в результате падения дрона никто не пострадал, и производство электроэнергии не было прервано. Также мэр передала информацию, полученную от местного руководства КаПо:

«Можно предполагать, что мы еще увидим подобного рода действия, и когда мы видим что-то подозрительное, надо звонить на номер 112 и не подходить близко. Как и дрон, который упал в Латвии у маленького поселка Добричина, у нас дрон украинский. Поскольку российская агрессия продолжается, можно предполагать, что это событие не станет последним».

По словам Райк, предполагается, что украинский дрон участвовал в атаке на порт Усть-Луга в Ленинградской области, но сбился с курса, залетел с российской территории на эстонскую и упал.

Статья продолжается после рекламы

На час дня в Нарве намечено заседание кризисной комиссии, рассказала мэр: «Кроме информирования своих людей, заседание нужно, чтобы мы еще раз вспомнили, в каком месте мы живем и что может еще произойти. Например, что мы будем делать, если в один прекрасный момент не будет электричества. Мы обсудим, чему нас научила эта ситуация и как нам двигаться дальше».

Райк добавила, что оперативные службы и инфраструктурные предприятия также обменяются последней информацией.

Российская пресса сообщила утром, что ПВО нейтрализовало 389 украинских беспилотников. В Ленинградской области вечером через приложение МЧС и СМС-сообщения была объявлена воздушная тревога.

Дрон упал на территории Эстонии в 3.43, сообщила КаПо.