  • OMX Baltic0,32%313,72
  • OMX Riga−0,54%882,82
  • OMX Tallinn0,32%2 071,28
  • OMX Vilnius−0,18%1 360,09
  • S&P 5000,63%6 597,63
  • DOW 300,68%46 438,34
  • Nasdaq 0,97%21 973,06
  • FTSE 1001,15%10 079,96
  • Nikkei 2252,87%53 749,62
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,67
  • 25.03.26, 12:23

В Нарве после падения дрона на электростанцию собирается кризисная комиссия

В Нарве 25 марта соберется кризисная комиссия, в которую входят представители городских властей, полиции, спасателей и предприятий, оказывающих жизненно важные услуги. По словам мэра Катри Райк, падение дрона на электростанцию Аувере не прервало снабжение электричеством, но различным службам нужно обменяться информацией и подготовиться к возможным повторениям инцидента.
Мэр Нарвы собирает кризисную комиссию, чтобы определиться с дальнейшими действиями.
  • Foto: Николай Андреев
Мэр города утром сообщила прессе, что говорила с руководителем Enefit Power Лаури Карпом, который заверил ее, что в результате падения дрона никто не пострадал, и производство электроэнергии не было прервано. Также мэр передала информацию, полученную от местного руководства КаПо:
«Можно предполагать, что мы еще увидим подобного рода действия, и когда мы видим что-то подозрительное, надо звонить на номер 112 и не подходить близко. Как и дрон, который упал в Латвии у маленького поселка Добричина, у нас дрон украинский. Поскольку российская агрессия продолжается, можно предполагать, что это событие не станет последним».
По словам Райк, предполагается, что украинский дрон участвовал в атаке на порт Усть-Луга в Ленинградской области, но сбился с курса, залетел с российской территории на эстонскую и упал.

На час дня в Нарве намечено заседание кризисной комиссии, рассказала мэр: «Кроме информирования своих людей, заседание нужно, чтобы мы еще раз вспомнили, в каком месте мы живем и что может еще произойти. Например, что мы будем делать, если в один прекрасный момент не будет электричества. Мы обсудим, чему нас научила эта ситуация и как нам двигаться дальше».
Райк добавила, что оперативные службы и инфраструктурные предприятия также обменяются последней информацией.
Российская пресса сообщила утром, что ПВО нейтрализовало 389 украинских беспилотников. В Ленинградской области вечером через приложение МЧС и СМС-сообщения была объявлена воздушная тревога.
Дрон упал на территории Эстонии в 3.43, сообщила КаПо.
На эстонском берегу Наровы воздушную тревогу объявили через несколько часов после падения беспилотника, через пять минут на российской стороне тревогу отменили.
  • Foto: Николай Андреев
В 8.43 эстонское государственное приложение Eesti Äpp передало сообщение Сил обороны: «Из-за агрессии России в Украине в регионе существует угроза беспилотников. Если вы их заметите, укройтесь и сообщите по номеру 112».
Через пять минут, в 8.48 российское МЧС передало через свое приложение отбой воздушной тревоги.
В 9.33 Eesti Äpp передало уточненное сообщение, что предупреждение об опасности касается только Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа.
В 10.57 приложение российского МЧС снова объявило воздушную тревогу и отменило ее в 14.49.
Ранее пресса неоднократно сообщала, что российские силы радиоэлектронной борьбы вносят помехи в сигналы GPS, чтобы сбивать украинские беспилотники с курса и отклонять их от своих стратегических объектов. По тому, что тревога в России объявлялась в Сланцевском и Кингисеппском районах, можно предположить, что залетевший в Эстонию дрон следовал над российский территорией вдоль границы с Эстонией с юга на север в сторону порта Усть-Луга.
Похожие статьи

Электростанция в Аувере
  • 25.03.26, 08:59
Дрон, залетевший с территории России, врезался в трубу Аувереской электростанции
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
  • 25.03.26, 11:50
Михал об инциденте в Аувере: это было противодействие Украины российской атаке
Модель продаж Suur-Allikmäe построена гибко. Покупатели могут приобрести участок для самостоятельного строительства или выбрать решение “под ключ”.
  • KM
  • 23.03.26, 15:55
Новый район в Виймси привлекателен не только для жилья, но и для инвестиций
Общий объём проекта оценивается в 20 миллионов евро

Самые читаемые

1
Подсказка
  • 23.03.26, 06:00
Командированный в Финляндию эстонский строитель выиграл трудовой спор на 10 000 с лишним евро
2
Новости
  • 24.03.26, 06:00
Сланцевый противовес сломан: почему не выйдет обеспечить заправки Эстонии дешевым бензином в XXI веке?
3
Mнения
  • 23.03.26, 13:50
Вольдемар Неллис: есть один простой способ сделать отопление в Эстонии дешевле
4
Подсказка
  • 20.03.26, 16:31
Финляндия отменяет налоговые льготы, но открывает двери иностранным специалистам
5
Mнения
  • 22.03.26, 10:45
Расмус Раск: Горхолл не нужно сносить, его нужно превратить в экономический двигатель Таллинна
6
Новости
  • 23.03.26, 10:27
Глава энергетического агентства предупреждает об углубляющемся хаосе. «Это касается не только нефти и газа»

Последние новости

Биржа
  • 25.03.26, 15:40
LHV намерен выплачивать в виде дивидендов до половины прибыли
Новости
  • 25.03.26, 15:12
Военный эксперт: защита от одиночных дронов – это дилемма без готового решения
  • KM
Content Marketing
  • 25.03.26, 15:00
Глава Forus Takso: корпоративному клиенту, помимо приложения, нужно и персональное обслуживание
Новости
  • 25.03.26, 14:42
Бизнес в ожидании топливного шока: стоит ли ждать роста цен на продукты питания и услуги?
Новости
  • 25.03.26, 14:13
Политолог: прокремлевские силы могут использовать инцидент с дроном для дискредитации Украины
Новости
  • 25.03.26, 12:49
Эксперт по энергетике объяснил, что будет с энергосистемой Эстонии при массированной атаке дронов
Новости
  • 25.03.26, 12:23
В Нарве после падения дрона на электростанцию собирается кризисная комиссия
Новости
  • 25.03.26, 11:50
Михал об инциденте в Аувере: это было противодействие Украины российской атаке

Сейчас в фокусе

Член правления Enefit Industry Ханнес Рейнула отмечает, что хотя сланец не спасет Эстонию от подорожания топлива, свою лепту в энергетическую безопасность страны топливо из него все-таки вносит.
Новости
  • 24.03.26, 06:00
Сланцевый противовес сломан: почему не выйдет обеспечить заправки Эстонии дешевым бензином в XXI веке?
Решение детальной планировки основано на победившем в архитектурном конкурсе проекте Trinity, подготовленном архитектурным бюро Molumba.
Новости
  • 24.03.26, 14:45
Capital Mill планирует построить в центре Таллинна четыре новых небоскреба
Кристина Каллас возглавляет «Ээсти 200» с 2024 года.
Эпицентр
  • 24.03.26, 12:49
«Ээсти 200» может отказаться от участия в выборах
От шестимесячного Euribor зависит, например, насколько высокими будут выплаты по жилищным кредитам.
Новости
  • 24.03.26, 13:44
Шестимесячный Euribor поднялся до максимума за последний год
Поводом к действию стало замечание одного из читателей. Я решил подписаться на облигации Coop Pank.
Инвестор Тоомас
  • 23.03.26, 18:51
Инвестор Тоомас: ныряю в водоворот облигаций – я сделал выбор в пользу Coop Pank
Главная проблема не только в дорогой нефти, но и в том, что сокращаются физические возможности производить и перемещать топливо, заявил экономический эксперт Райво Варе на заседании спецкомиссии по контролю за госбюджетом.
Новости
  • 23.03.26, 18:07
Черный сценарий на топливном рынке: Райво Варе прогнозирует рост цены нефти до $150
«Теплоснабжение – это не просто трубы, котлы и расчеты. Это часть повседневной жизни людей, их уверенность в завтрашнем дне и благополучие», – пишет Вольдемар Неллис.
Mнения
  • 23.03.26, 13:50
Вольдемар Неллис: есть один простой способ сделать отопление в Эстонии дешевле
Модель продаж Suur-Allikmäe построена гибко. Покупатели могут приобрести участок для самостоятельного строительства или выбрать решение “под ключ”.
  • KM
Content Marketing
  • 23.03.26, 15:55
Новый район в Виймси привлекателен не только для жилья, но и для инвестиций
Общий объём проекта оценивается в 20 миллионов евро

