  • OMX Baltic0,32%313,72
  • OMX Riga−0,54%882,82
  • OMX Tallinn0,32%2 071,28
  • OMX Vilnius−0,18%1 360,09
  • S&P 5000,63%6 597,63
  • DOW 300,68%46 438,34
  • Nasdaq 0,97%21 973,06
  • FTSE 1001,15%10 079,96
  • Nikkei 2252,87%53 749,62
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,67
  • 25.03.26, 14:13

Политолог: прокремлевские силы могут использовать инцидент с дроном для дискредитации Украины

Появление беспилотника в воздушном пространстве Эстонии было случайностью, однако инцидент дает почву для информационных манипуляций, считает политолог, приглашенный профессор Центрально-Европейского университета Антон Шеховцов.
То, что дрон, атаковавший электростанцию в Аувере, был «заблудившимся» украинским беспилотником, официально заявило правительство. Именно поэтому официальный Таллинн, как и Рига, воздержатся от резких дипломатических шагов, считает политолог Антон Шеховцов.
«Я не думаю, что власти Эстонии или Латвии будут резко реагировать на эту ситуацию. Мне кажется, все понимают, что это побочный эффект войны, которую ведет Россия против Украины», – пояснил он.
Риски информационной дестабилизации

Несмотря на вероятный технический характер инцидента, политолог предупреждает о возможных попытках политической эксплуатации случившегося. Он отметил, что подобные происшествия становятся удобным инструментом для сил, стремящихся подорвать поддержку Киева в Европе.
«Случайные происшествия могут использоваться пророссийскими, прокремлевскими политическими силами для того, чтобы выставить Украину в негативном свете и попытаться повлиять на общественную обстановку в этих странах», – подчеркнул Шеховцов. Впрочем, эксперт выразил сомнение, что такие попытки увенчаются успехом.
Ошибка или провокация?
Отвечая на вопрос о возможной роли России в перенаправлении дронов или организации провокации, Шеховцов отметил, что окончательные выводы должны сделать военные специалисты и расследователи. По одной из версий, причиной сбоя могла стать работа российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые подавляют связь с беспилотниками.
«Если это украинские дроны, то была ошибка. Я не вижу развития ситуации, при которой такие ошибки повторялись бы постоянно. Но если допустить, что это были российские аппараты, маскирующиеся под украинские, тогда подобные инциденты могут продолжиться», – резюмировал политолог.
