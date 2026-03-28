ЧАВО. В конце марта наступает первый срок уплаты земельного налога
Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает, что срок уплаты первой части земельного налога наступает 31 марта. К этому времени почти 370 200 частных и юридических лиц должны будут уплатить в общей сложности около 53,2 миллиона евро.
Земельный налог – это государственный налог, которым в Эстонии облагается вся земля. В полном объёме он поступает в бюджет местного самоуправления.
Foto: Shutterstock
Около 334 500 частных лиц должны к первому сроку уплатить в общей сложности около 23 миллиона евро земельного налога. Почти 35 700 собственников недвижимости, являющихся юридическими лицами, должны к тому же сроку уплатить в общей сложности около 30,2 миллионов евро. Оставшуюся часть налогового обязательства необходимо уплатить к 1 октября.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Проживающие в столичном микрорайоне Каламая пенсионеры возмущены: если раньше они вообще не должны были платить налог за землю под своим домом, то в этом году подлежащие оплате суммы превысили 800 евро. «Люди неправильно трактуют законы. Думать, будто нулевой налог в прошлом означал льготу для пенсионеров, ошибочно», – поясняют чиновники.
Когда доход от недвижимости нужно декларировать, а когда нет, какие данные необходимо самостоятельно добавить в декларацию, а какие удалить? О наиболее важных моментах, которые следует учитывать при заполнении налоговой декларации, рассказывает исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.
