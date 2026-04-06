  • OMX Baltic0,19%311,65
  • OMX Riga−0,28%877,17
  • OMX Tallinn−0,12%2 054,14
  • OMX Vilnius0,43%1 368,35
  • S&P 5000,11%6 582,69
  • DOW 30−0,13%46 504,67
  • Nasdaq 0,18%21 879,18
  • FTSE 1000,69%10 436,29
  • Nikkei 2250,55%53 413,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,55
  • 06.04.26, 09:49

Промышленное производство в феврале сократилось

В феврале 2026 года промышленные предприятия Эстонии произвели в постоянных ценах на 0,5% меньше продукции, чем годом ранее, сообщил Департамент статистики.
В феврале из-за холодной зимы производство тепла увеличилось более чем на 10 процентов.
Из трех промышленных секторов рост был зафиксирован в горнодобывающей промышленности, где объем производства увеличился на 1,3%, и в энергетике, где он вырос на 3,1%. В то же время в обрабатывающей промышленности производство сократилось на 1,1%.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Рийн Кадарик, после трех месяцев роста в феврале обрабатывающая промышленность вновь перешла к снижению: «Из весомых промышленных отраслей влияние на это оказало сокращение производства продуктов питания на 5,3% и электрооборудования на 9,5%. Сокращение производства продуктов питания обусловлено сокращением объема розничной продажи, снижением спроса, а также ростом цен. Производство электрооборудования сократилось преимущественно ввиду высокой сравнительной базы прошлого года, т.е. больших объемов производства в феврале 2025 года».
При этом рост производства наблюдался более чем в половине отраслей обрабатывающей промышленности. Среди наиболее крупных отраслей деревообработка увеличила объемы на 1,5%, производство изделий из металла — на 4%, а производство компьютеров, электронного и оптического оборудования — на 1,1%.

В феврале 2026 года на внешние рынки было реализовано 67% общего объема продукции обрабатывающей промышленности. По сравнению с февралем прошлого года продажа продукции в этом секторе в текущих ценах сократилась на 3,1%, если учитывать календарно скорректированные данные. На внутреннем рынке продажи выросли на 0,8%, тогда как экспортные продажи уменьшились на 5,2%.
Согласно сезонно скорректированным данным, по сравнению с январем объем промышленного производства в феврале сократился на 0,7%, а в обрабатывающей промышленности — на 0,8%.
В энергетике производство в постоянных ценах увеличилось, однако в количественном выражении производство электроэнергии сократилось на 3,8%. «За год производство теплоэнергии в феврале выросло на 10,2%, что было обусловлено более морозной, чем обычно, зимой», — добавила Кадарик.
