Назад 06.04.26, 09:49 Промышленное производство в феврале сократилось В феврале 2026 года промышленные предприятия Эстонии произвели в постоянных ценах на 0,5% меньше продукции, чем годом ранее, сообщил Департамент статистики.

В феврале из-за холодной зимы производство тепла увеличилось более чем на 10 процентов.

Из трех промышленных секторов рост был зафиксирован в горнодобывающей промышленности, где объем производства увеличился на 1,3%, и в энергетике, где он вырос на 3,1%. В то же время в обрабатывающей промышленности производство сократилось на 1,1%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Рийн Кадарик, после трех месяцев роста в феврале обрабатывающая промышленность вновь перешла к снижению: «Из весомых промышленных отраслей влияние на это оказало сокращение производства продуктов питания на 5,3% и электрооборудования на 9,5%. Сокращение производства продуктов питания обусловлено сокращением объема розничной продажи, снижением спроса, а также ростом цен. Производство электрооборудования сократилось преимущественно ввиду высокой сравнительной базы прошлого года, т.е. больших объемов производства в феврале 2025 года».

При этом рост производства наблюдался более чем в половине отраслей обрабатывающей промышленности. Среди наиболее крупных отраслей деревообработка увеличила объемы на 1,5%, производство изделий из металла — на 4%, а производство компьютеров, электронного и оптического оборудования — на 1,1%.

В феврале 2026 года на внешние рынки было реализовано 67% общего объема продукции обрабатывающей промышленности. По сравнению с февралем прошлого года продажа продукции в этом секторе в текущих ценах сократилась на 3,1%, если учитывать календарно скорректированные данные. На внутреннем рынке продажи выросли на 0,8%, тогда как экспортные продажи уменьшились на 5,2%.

Согласно сезонно скорректированным данным, по сравнению с январем объем промышленного производства в феврале сократился на 0,7%, а в обрабатывающей промышленности — на 0,8%.

В энергетике производство в постоянных ценах увеличилось, однако в количественном выражении производство электроэнергии сократилось на 3,8%. «За год производство теплоэнергии в феврале выросло на 10,2%, что было обусловлено более морозной, чем обычно, зимой», — добавила Кадарик.