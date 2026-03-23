Назад 24.03.26, 06:00 Сланцевый противовес сломан: почему не выйдет обеспечить заправки Эстонии дешевым бензином в XXI веке? Цены на топливо в Эстонии ставят рекорды. Сто лет назад правительство бы этого не допустило: страна производила сланцевый бензин и продавала его по себестоимости в случае кризисов. Однако в XXI столетии этот трюк провернуть уже не удастся, убежден член правления Enefit Industry Ханнес Рейнула.

Член правления Enefit Industry Ханнес Рейнула отмечает, что хотя сланец не спасет Эстонию от подорожания топлива, свою лепту в энергетическую безопасность страны топливо из него все-таки вносит.

Foto: Американская торгово-промышленная палата в Эстонии

23 марта в Эстонии зафиксирован новый исторический максимум цен на топливо: дизель подорожал на отдельных заправках Circle K и Olerex до 2,169 евро за литр, а 98-й бензин – до 1,949 евро. Предыдущий рекорд в 2,079 евро держался всего несколько дней (до этого максимум был зафиксирован в марте 2022 года). Цены растут на фоне военных действий на Ближнем Востоке и перекрытия Ираном Ормузского пролива.

Сто лет назад у Эстонии был проверенный способ борьбы с экстремальным подорожанием топлива. Вплоть до начала Второй мировой войны Эстония продавала на заправках не только автомобильный бензин с иностранных заводов, но и свое, отечественное топливо, произведенное из сланца.

Когда осенью 1928 года импортеры бензина повысили цены на заправках сразу на 7-8 центов за литр (до 28 центов за литр), сланцевый бензин продавался по прежней цене: 21 цент за литр, по себестоимости.

Статья продолжается после рекламы

Цена сланцевого топлива всегда оставалась неизменной (и даже временами снижалась), какими бы большими ни были скачки на рынке топлива. Это стало возможным благодаря вводу в строй новых маслозаводов в Ида-Вирумаа. К началу 1930-х государственные маслозаводы отчитались о способности обеспечить бензином весь Таллинн, не завися от колебаний цен на мировых рынках нефти.

Правда, сланцевый бензин отпугивал потребителя резким неприятным запахом и оставлял много сажи, портившей моторы. В итоге самым популярным продуктом на заправках была смесь дорогого импортного и дешевого эстонского бензина – «автобензин». В советскую эпоху местный бензин заместили привозным.

Теперь трюк повторить не удастся По словам члена правления Enefit Industry Ханнеса Рейнула, повторить трюк столетней давности не удастся: качественные характеристики топлива из сланца не позволят ему вновь появиться на эстонских заправках. «В сланце высокое содержание серы. В процессе производства часть ее удаляется, однако по сравнению с другими видами автомобильного топлива, ее все равно остается очень много. Чтобы это топливо можно было реально заливать в легковые автомобили, требуется дополнительная переработка», – рассказывает Рейнула. «Eesti Energia вместе с нашими партнерами изучала возможности повышения качества топлива, получаемого из сланца, однако все наши исследования показали, что потребовались бы слишком большие инвестиции. И они бы не окупились», – добавил он. По словам Рейнула, этот вывод касается как производства моторного топлива, так и химической продукции из сланца. Потребовались бы слишком большие инвестиции. И они бы не окупились. Ханнес Рейнула член правления Enefit Industry Сегодня Enefit Industry использует на заводах Enefit-140 и Enefit-280 технологию пиролиза для производства жидких топлив из сланца. При высокой температуре без доступа воздуха твердый сланец превращается в более тяжелую (топочное масло) и более легкую (сланцевый бензин) жидкость. А также в генераторный газ. Около 85% продукции предприятий Enefit составляет низкосернистое сланцевое масло, которое используется в смесях судового топлива, при этом 95% этой продукции экспортируется. Остальная часть – так называемая более легкая фракция, которую проще назвать сланцевым бензином.

Статья продолжается после рекламы

Как и сланцевое масло, сланцевый бензин продается международным трейдерам жидкого топлива, которые, в свою очередь, перепродают его производителям топливных смесей.

По данным Департамента статистики, различные виды минерального топлива составили в 2025 году 8,43% всего эстонского экспорта (который составил 1,57 млрд евро). Крупнейшими покупателями стали Латвия (20,9%) и Сингапур (20,2%), на третьем месте Финляндия (17,9%). В то же время в Эстонию было ввезено минерального топлива на 2,14 млрд евро, это 9,43% от всех импортных товаров. Основным импортером стала опять-таки Финляндия (34,3%), на втором месте Литва (28,8%) и Латвия (21,6%).

«Согласно планам, производство жидких топлив в Enefit Industry увеличится в течение 2026 года, когда будет завершено строительство нового завода Enefit-280-2. Дополнительных крупных инвестиций в производство жидких топлив не планируется», – говорит Ханнес Рейнула.

Хотя возврат к старому доброму сланцевому бензину глава Enefit Industry считает нецелесообразным, сланец, по его словам, все-таки продолжает играть ощутимую роль в энергобезопасности Эстонии.

«Сланцевое масло может использоваться в качестве резервного топлива на части местных котельных. Этот вопрос в последний раз актуализировался около четырех лет назад, после начала полномасштабной агрессии России против Украины, когда цены на природный газ резко выросли, – говорит энергетик. – Кроме того, отечественным сланцевым маслом заправляют грузовые суда, обеспечивающие международные грузоперевозки, без которых в свою очередь экономика Эстонии не могла бы сегодня функционировать».