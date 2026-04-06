  • OMX Baltic0,19%311,65
  • OMX Riga−0,28%877,17
  • OMX Tallinn−0,12%2 054,14
  • OMX Vilnius0,43%1 368,35
  • S&P 5000,22%6 597,01
  • DOW 300,15%46 576,38
  • Nasdaq 0,34%21 953,89
  • FTSE 1000,69%10 436,29
  • Nikkei 2250,55%53 413,68
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,55
  • 06.04.26, 18:35

Заводы E-Piim уйдут с молотка почти за 90 миллионов евро

Кредиторы производителя сыра и масла E‑Piim Tootmine решили сохранить производство и к июлю найти покупателей на три завода компании. Предприятия будут проданы как два отдельных объекта, а их совокупная стартовая цена составит 88 миллионов евро.
Зал Тартуского уездного суда заполнили представители кредиторов E-Piim Tootmine. На первом общем собрании выяснилось, что решения и дальше будут приниматься совместно на общих собраниях, поскольку по составу комитета по банкротству договориться не удалось.
  Зал Тартуского уездного суда заполнили представители кредиторов E-Piim Tootmine. На первом общем собрании выяснилось, что решения и дальше будут приниматься совместно на общих собраниях, поскольку по составу комитета по банкротству договориться не удалось.
  • Foto: Jassu Hertsmann
На первое собрание кредиторов обанкротившейся E‑Piim Tootmine в Тартуском уездном суде пришло большое число представителей кредиторов. В дальнейшем им также придется регулярно собираться для принятия решений, поскольку в комитете по банкротству не удалось достичь единого мнения: большинство выступило против формирования комитета из трех человек.
Новости
  • 12.03.26, 11:52
Суд объявил о банкротстве завода E-Piim
Тартуский уездный суд объявил о банкротстве компании E-Piim Tootmine, управляющей крупнейшим в Эстонии заводом по производству сыра.
Mнения
  • 11.03.26, 18:14
Член совета E-Piim: голландцы пускают пыль в глаза эстонской общественности
Компания A-ware из Нидерландов действует исключительно в собственных интересах, а не как союзник производителей молока, пишет Андрес Кирсипуу, член совета кооператива SCE E‑Piim.
Новости
  • 19.02.26, 14:32
Находящийся на стадии банкротства E-Piim задолжал миллионы и латвийцам. «Это фиаско!»
Подавший заявление о банкротстве завод по производству сыра E-Piim Tootmine, помимо эстонских производителей молока, остался должен миллионы евро и латвийским фермерам.
Новости
  • 12.02.26, 18:44
Сыр из Пайде влечет инвесторов: Хелениус и Ханшмидт не исключают возможность покупки
Руководство банкротящегося завода сыра E-Piim в Пайде лелеет надежду, что предприятие в ходе процедуры будет продано новому владельцу – несколько компаний уже проявили интерес.
  • KM
Content Marketing
  • 27.03.26, 13:05
Как сократить административную нагрузку и расходы, связанные с рабочей одеждой
Рабочая одежда является неотъемлемой частью повседневной деятельности любого производственного и промышленного предприятия. В то же время уход за ней зачастую сопряжен с большим объемом невидимой работы. Чем больше сотрудников и чем выше текучесть кадров, тем сложнее становится система управления рабочей одеждой.

