Заводы E-Piim уйдут с молотка почти за 90 миллионов евро
Кредиторы производителя сыра и масла E‑Piim Tootmine решили сохранить производство и к июлю найти покупателей на три завода компании. Предприятия будут проданы как два отдельных объекта, а их совокупная стартовая цена составит 88 миллионов евро.
Зал Тартуского уездного суда заполнили представители кредиторов E-Piim Tootmine. На первом общем собрании выяснилось, что решения и дальше будут приниматься совместно на общих собраниях, поскольку по составу комитета по банкротству договориться не удалось.
Foto: Jassu Hertsmann
На первое собрание кредиторов обанкротившейся E‑Piim Tootmine в Тартуском уездном суде пришло большое число представителей кредиторов. В дальнейшем им также придется регулярно собираться для принятия решений, поскольку в комитете по банкротству не удалось достичь единого мнения: большинство выступило против формирования комитета из трех человек.
