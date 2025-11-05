Prisma увеличила продажи за счет снижения цен: на одних кампаниях далеко не уедешь

Союз пищевой промышленности Эстонии выразил обеспокоенность ростом доли акционных товаров и импортной продукции на рынке. «На одних недельных или месячных кампаниях далеко не уедешь – это нестабильная стратегия», – отметил директор по ассортименту и закупкам Prisma Каймо Нийтару.
- Директор по ассортименту и закупкам Prisma Каймо Нийтару в интервью рассказывает о положении дел в торговых сетях и ценах на продукты питания.
- Foto: Raul Mee
По словам Нийтару, ценообразование, основанное на скидочных акциях, обременительно для всех сторон – розничных сетей, производителей продуктов питания и покупателей. «Постоянные кампании скидок утомляют потребителя, которому каждый день приходится решать, стоит ли покупать фарш или молоко по выгодной цене».
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Компания Baltic Workboats AS (BWB), расположенная в местечке Насва на острове Сааремаа, является настоящим символом эстонского судостроения. На местной верфи строятся суда мирового уровня, готовые бороздить просторы Балтийского и Средиземного, Черного и Каспийского морей под флагами более чем 25 государств, от Европы до Азии и Северной Америки. Однако за самыми высокими судостроительными технологиями всегда стоят люди, настоящие мастера на все руки, умеющие учитывать все особенности мореходного дела. Значительную роль в поддержке технологического развития BWB играет сотрудничество с Кассой по безработице.