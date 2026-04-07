Экономист Swedbank: рынок считает, что высокие цены на топливо сохранятся до конца апреля

По словам старшего экономиста Swedbank Лийз Эльмик, цены на топливо останутся высокими до конца апреля, а по одному из сценариев могут начать снижаться с мая.
«Если смотреть на фьючерсные сделки по нефти, то они по-прежнему выглядят довольно оптимистично. Предполагается, что нынешняя цена сохранится до конца апреля, а затем с мая начнет снижаться», – сказала Эльмик в утренней программе радио Äripäev.
По ее словам, рынки ожидают, что к концу года цена нефти достигнет 80 долларов за баррель. «Это, конечно, выше уровня до начала войны – около 60 долларов за баррель, но все же это довольно оптимистичный сценарий», – отметила экономист.
Эльмик также прокомментировала свежие данные по индексу потребительских цен и то, на какие сектора может дальше повлиять высокая цена топлива.
Swedbanki ökonomist: turu arvates püsib kõrge kütuse hind aprilli lõpuni
Похожие статьи
Общий объём проекта оценивается в 20 миллионов евро