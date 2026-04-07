Xolo выкарабкалась из минуса и увеличила прибыль. «Это первая крупная заслуга нового руководителя»
Эстонская компания Xolo, предоставляющая услуги по администрированию бизнеса, в прошлом году заработала прибыль в размере 1,5 млн евро, однако несмотря на два последних прибыльных года все еще остается с непокрытым убытком в 11,7 млн.
Эстонская компания Xolo остается прибыльной уже два года подряд. Последние три года компанию возглавляет финский технологический предприниматель и руководитель Микко Теэренхови.
Foto: Jassu Hertsmann / Xolo
В 2025 финансовом году выручка компании составила 12,7 млн евро, что больше, чем в 2024 году, когда она достигла 11,2 млн. Согласно последнему годовому отчету Xolo, прошлый год компания завершила с прибылью в 1,5 млн. Это тоже больше, чем годом ранее, когда прибыль составила 1,1 млн.
