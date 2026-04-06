Крах Estateguru в Германии. Под угрозой 77 миллионов, инвестор понес 90-процентный убыток
Амбициозная экспансия краудфандинговой платформы Estateguru в Германию обернулась для инвесторов печальной реальностью: если в странах Балтии портфель остается стабильным, то в Германии проблемных кредитов насчитывается на 77 миллионов евро.
На прошлой неделе Aripaev писал о кредите краудфандинговой платформы EstateGuru, первичный возврат по которому превысил срок. Теперь Aripaev получил информацию о том, что просрочен возврат по еще одному проекту.
Бывший глава девелоперской компании Endover Роберт Лауд вместе соучредителем Estateguru Каспаром Кальювеэ основал кредитное бюро, которое будет предлагать бизнес-кредиты компаниям под залог недвижимости.
