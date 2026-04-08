Назад 08.04.26, 10:57 Банк Эстонии: безработица снижается, потому что люди уходят с рынка труда Рынок труда Эстонии уже второй год стоит на месте, а причины улучшения показателей безработицы стоит искать в том, что люди просто перестают работать.

Экономист Банка Эстонии Орсоля Соосаар.

Почти весь прошлый год безработица держалась на уровне 7,5%, то есть на том же уровне, что и годом ранее. Зарегистрированная безработица снижается уже более двух лет, а оценка безработицы на основе обследования рабочей силы в последнем квартале года опустилась до 6,4%. Снижение произошло не из-за роста занятости, а из-за сокращения числа людей, активно участвующих на рынке труда, пишет Банк Эстонии в свежем обзоре рынка труда.