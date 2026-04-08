Назад 08.04.26, 18:30 Eesti.ai запускает 15 проектов: Эстония хочет научить 100 000 человек работать с ИИ Совет Eesti.ai дал старт 15 проектам, среди них – программа, с помощью которой за 18 месяцев планируется обучить 100 000 человек в Эстонии пользоваться искусственным интеллектом, чтобы повысить производительность труда.

Глава совета Eesti.ai и основатель Bolt Маркус Виллиг видит в искусственном интеллекте решение проблемы нехватки рабочей силы в Эстонии и возможность повысить эффективность. По его словам, в Bolt искусственный интеллект ежедневно используют более 90% сотрудников.

«Если мы действительно сможем дать 100 000 человек базовое понимание того, как использовать искусственный интеллект в своей повседневной жизни, это придаст им уверенности. Из этого может возникнуть много идей о том, как сделать свою работу более продуктивной», – сказал глава совета Eesti.ai и основатель Bolt Маркус Виллиг.