Прошлый год оказался для Таллиннского аэропорта одним из самых успешных

Оборот принадлежащего государству Таллиннского аэропорта в прошлом году вырос на 14%, а чистая прибыль превысила 13 млн евро.
«Этот год стал для концерна Tallinna Lennujaam одним из самых успешных в финансовом плане. Рост авиационных доходов на 32% вместе с эффективным управлением обеспечил сильный результат: EBITDA выросла на 26%, чистая прибыль увеличилась до 13,2 млн евро, и мы выполнили ожидание собственника по доходности капитала», – прокомментировал председатель правления концерна Рийво Тувике.
В марте Таллиннский аэропорт обслужил более 270 000 пассажиров, что на 2,4% больше, чем годом ранее, а в первом квартале – более 725 000 пассажиров, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Forus Takso – старейшая и крупнейшая таксомоторная компания Эстонии, предлагающая как современные услуги через приложение, так и классический сервис такси. Для корпоративных клиентов работает персональный менеджер, который помогает решать любые вопросы и обеспечивает индивидуальный подход. А для всех желающих круглосуточно доступен телефонный диспетчер – живой человек, который следит за тем, чтобы такси прибыло точно в нужное место и в нужное время.