Израильские компании осенью начнут строить в Нарве новую электростанцию для Enefit Industry

Нарвская горуправа сообщила, что газовую электростанцию для Enefit Industry будут строить израильские компании Baran International Ltd и Baran Group Ltd. Проект предусматривает использование газовых двигателей Jenbacher: станция будет вырабатывать электроэнергию и позволит использовать для нужд города отработанное тепло.
- Совещание в горуправе Нарвы по поводу строительства новой газовой электростанции.
- Foto: Нарвская городская управа
В среду, 7 января, состоялась рабочая встреча представителей Нарвской городской управы – мэра Катри Райк и главного архитектора Пеэтера Тамбу – с представителями Enefit Industry и девелопера по проекту строительства в Нарве новой газовой электростанции. Обсуждалась подготовка к проектированию и строительству, а также бюрократические детали процесса.
По словам мэра Нарвы Катри Райк, несмотря на то, что строительство станции важно прежде всего с точки зрения диверсификации производства энергии, а на цену тепла в Нарве она повлияет скорее косвенно – поскольку направлять остаточное тепло в город можно только тогда, когда станция работает в активном режиме, – проект все равно имеет большое значение для города.
«Мы должны использовать все имеющиеся у нас возможности, чтобы снизить расходы на отопление для жителей Нарвы», – подчеркнула мэр.
Проект важен как для Enefit Industry, так и для города, поэтому стороны договорились о постоянном обмене информацией и тесном сотрудничестве, чтобы обеспечить своевременную реализацию работ, сообщили в управе.
«Мы надеемся, что строительство начнется осенью 2026 года, продлится два года и обеспечит городу значительное количество рабочих мест в строительном секторе. Надеюсь, что в Нарве удастся найти достаточно строителей с соответствующей квалификацией и необходимым опытом», – прокомментировала Катри Райк.
Завершение работ запланировано на 2028 год.
Потребность больше возможности
Как писали ДВ
, сейчас Нарву отапливает либо резервная газовая котельная, либо Балтийская электростанция, которая работает только в дни, когда может продавать на рынок свое электричество, более дорогое, чем у конкурентов, из-за квот на выбросы углекислого газа. Новая газовая электростанция, по сути, будет работать в таком же режиме, но газовая электростанция больше подходит для такой непостоянной работы, чем сланцевая.
Предприятие Narva Soojusvõrk, так же, как Enefit Industry, входящее в концерн Eesti Energia, сейчас проводит конкурс на закупку тепла для отопления Нарвы. Срок подачи заявок в прошлом году был продлен до 2 февраля 2026 года.
Но теплосети по финансовым соображениям хотят заключить контракт только на тепловую мощность 80 МВт. Как ранее писали ДВ
, около трех месяцев в году реальная потребность в тепле больше, поэтому в любом случае Нарве потребуется тепло еще из какого-то источника – либо от резервной газовой котельной, либо от какого-то нового энергетического объекта.
