Государство ищет инвестора для завода взрывчатых веществ

Министр обороны Ханно Певкур получит право в дальнейшем выпускать акции госкомпании.
«При выборе стратегического партнера мы ориентируемся на компании, занимающиеся производством взрывчатых веществ, боеприпасов или вооружения и работающие в странах – наших союзниках и партнерах. Опыт и компетенции будущего ключевого инвестора позволят Hexest Materials уверенно выйти на рынок оборонной промышленности, укрепить конкурентоспособность и обеспечить стабильный доход», – сказал министр обороны Ханно Певкур.
Недавно созданное государственное предприятие Hexest Materials, которое начнёт производить взрывчатые вещества в парке оборонной промышленности Тыстамаа в Пярнумаа, ищет инвестора. Об этом сообщил член совета компании и специальный советник по развитию оборонной промышленности при Министерстве обороны Индрек Сирп.
