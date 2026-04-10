Стекольный завод потерял 80% прибыли: дорогой ремонт и неприятный сюрприз из Латвии

Производитель стеклотары O-I Estonia в прошлом году лишился более 80% прибыли, хотя оборот почти не изменился. Компания работает в Ярваканди, в уезде Рапламаа.
- Продукция O-I Estonia с завода в Ярваканди поставляется не только в Эстонию, но и в Латвию, Литву, Финляндию, Швецию и Норвегию.
Если в 2024 году оборот стекольного завода составлял почти 59,5 млн евро, то, согласно свежему отчету, в прошлом году он оказался немного ниже и превысил 56 млн евро. При этом объем производства вырос на 11%, что компания объясняет сокращением производственных простоев. Сам оборот, однако, снизился из-за падения спроса и снижения отпускных цен.
