Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,00%317,96
  • OMX Riga0,13%907,51
  • OMX Tallinn−0,09%2 076,6
  • OMX Vilnius0,24%1 406,75
  • S&P 5000,05%6 836,17
  • DOW 300,1%49 500,93
  • Nasdaq −0,22%22 546,67
  • FTSE 1000,26%10 473,69
  • Nikkei 225−0,24%56 806,41
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%90,94
  16.02.26, 17:05

Производитель «Рижского бальзама» находится на грани банкротства

Предприятие Amber Latvijas balzams, один из самых известных производителей алкогольной продукции в Латвии, попросило у суда правовую защиту от кредиторов на фоне налоговой задолженности, которая уже превысила 28 млн евро.
«Рижский бальзам» делают из корней, цветов и почек, а его создатель – рижский аптекарь XVIII века Абрахам Кунце.
  • Foto: Andres Haabu
Руководство компании связывает ухудшение положения с кибератакой и последствиями работы на российском направлении, однако финансовые отчеты указывают также на крупные займы, выданные другим компаниям той же группы, пишет LSM.
Согласно доступным данным, еще летом 2025 года у предприятия не было долгов, но затем налоговая задолженность начала расти и на протяжении нескольких месяцев увеличивалась, превысив отметку в 28 млн евро. В ноябре 2025 года Служба госдоходов Латвии начала взыскание задолженности. Тогда руководство компании заявляло, что долг будет погашен, однако спустя три месяца ситуация не улучшилась. В результате стало известно, что суд возбудил дело о начале процесса правовой защиты предприятия.
Процесс правовой защиты применяется в тех случаях, когда предприятие уже не способно вовремя погашать обязательства и через суд пытается получить время для стабилизации финансового положения, чтобы избежать банкротства. Представители Amber Latvijas balzams отказались от интервью, но в публичном заявлении объяснили обращение в суд финансовыми трудностями после отчуждения активов в России и кибератакой, которая, по их версии, вызвала проблемы с денежным потоком и привела к задержке уплаты акцизного налога.

Статья продолжается после рекламы

При этом в отчете о деятельности предприятия указано, что Amber Latvijas balzams одолжила родственным компаниям – то есть входящим в ту же группу – несколько десятков миллионов евро. Ранее аудиторы уже обращали внимание на риск того, что часть этих займов может быть полностью не возвращена.
Отдельным фактором стало то, что в середине января 2026 года о ликвидации объявила американская Stoli Group. Эта компания, входившая в концерн Amber Latvijas balzams, обеспечивала значительную часть заказов завода, поэтому ее банкротство может напрямую повлиять на способность латвийского предприятия рассчитаться с государством и другими кредиторами.
Акции Amber Latvijas balzams котируются на Балтийской бирже, где компании присвоен статус особого надзора – как предупреждающий сигнал для инвесторов о том, что ситуация стала непредсказуемой. На этом фоне стоимость акций за последний месяц резко снизилась – более чем на 50%.
«В идеальном случае инвесторы должны были своевременно и постоянно следить за тем, что происходит с деятельностью компании. И это не новость одного дня, что все вдруг стало плохо. Можно сказать, что красным флажком было хотя бы начатое СГД взыскание долга – это все-таки был очень сильный сигнал. И кроме того, изучив финансовые отчеты, можно было бы принять решения значительно раньше», – сказал финансовый и инвестиционный эксперт Каспар Пейсениекс.
Подача заявления о начале процесса правовой защиты сама по себе не означает немедленного банкротства, однако это воспринимается как негативный сигнал относительно будущего компании. Министр экономики Латвии Виктор Валайнис заявил, что приоритетом государства является не спасение неудачных бизнес-решений владельцев, а сохранение производства, создающего добавленную стоимость для экономики Латвии.
«Мы видим, что у компании очень тяжелая финансовая ситуация. Сейчас мы оцениваем, как они сами управляли своими финансами. И в данный момент мы сосредоточены на самом производстве. У Latvijas balzams много активов – различная недвижимость, разные проекты, которые главный акционер развивал не только в Латвии, но и за ее пределами, что во многом является одним из основных элементов, почему начались эти проблемы. В любом случае, если возникнет такая необходимость, мы обязательно вмешаемся, чтобы это производство продолжало работать», – заявил Виктор Валайнис.
По данным Службы госдоходов, Amber Latvijas balzams по-прежнему остается лидером рынка по объему алкогольных напитков (без учета пива), переданных для потребления в Латвии. На предприятии работает около 360 человек. Сообщается также, что с 2002 по 2024 год эта группа уплатила в госбюджет Латвии в виде налогов почти два миллиарда евро. Конечным бенефициаром компании назван миллиардер Юрий Шефлер.
