Назад 11.04.26, 11:51 Страны Балтии заявили, что не открывали небо для украинских дронов Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, в котором отвергли обвинения российской стороны в причастности стран Балтии к атакам украинских беспилотников.

Как передают в субботу, 11 апреля, радионовости ERR , главы внешнеполитических ведомств заявили, что такие утверждения не соответствуют действительности и являются частью дезинформации.

В совместном обращении говорится, что Эстония, Латвия и Литва не предоставляли свою территорию или воздушное пространство для запуска либо пролета дронов, наносящих удары по объектам в России. Министры также напомнили, что эти разъяснения уже были переданы российским дипломатам в Таллинне, Риге и Вильнюсе в конце марта, однако, по их оценке, Москва продолжает игнорировать приведенные факты.