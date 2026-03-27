27.03.26, 16:51 СМИ: Украине может не хватить средств на оборону уже к июню В ближайшие месяцы Украина может столкнуться с нехваткой средств на оборону, сообщило в пятницу, 27 марта, издание Bloomberg со ссылкой на украинских и иностранных чиновников, говоривших на условиях анонимности.

Президент Украины Владимир Зеленский

По их словам, у Киева есть ресурсы для продолжения боевых действий только до июня. На этом фоне помощь союзников становится критически важной, однако выделение десятков миллиардов евро оказалось под угрозой из-за сразу нескольких факторов.

Как пишет Bloomberg, Венгрия блокирует предоставление Украине ссуды ЕС на 90 млрд евро, настаивая, что сначала должен быть отремонтирован нефтепровод «Дружба», по которому из России в Венгрию поставлялась нефть. Сложности возникли и с финансированием со стороны Международного валютного фонда, поскольку Верховная рада пока не приняла поправки в законодательство, которых требует МВФ. Кроме того, некоторые союзники по НАТО не готовы выделять новое финансирование в рамках программы закупки американского оружия PURL, рассказала Bloomberg постпред Украины при альянсе Алена Гетьманчук, передает DW.

По оценкам Киева, в 2026 году Украине потребуется 15 млрд долларов на закупку оружия в США для ВСУ. Общая потребность страны в иностранной помощи в этом году, по данным Bloomberg, составляет 52 млрд долларов.

Одновременно, пишет агентство, доходы российского бюджета заметно выросли на фоне продолжающейся почти месяц военной операции США и Израиля против Ирана и вызванного этим роста мировых цен на энергоносители. 12 марта Соединенные Штаты временно ослабили санкции против российской нефти. Это решение вызвало критику, в том числе со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца.

Министр финансов США Скотт Бессент 22 марта заявил, что Россия может заработать на войне в Иране до 2 млрд долларов. По его словам, ослабление санкций против России и Ирана было необходимо, чтобы не допустить скачка цен на нефть до 150 долларов за баррель, поскольку в таком случае эти страны, как сказал Бессент, могли бы получить еще большие доходы.

26 марта вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия начала продавать нефть и нефтепродукты либо с нулевым дисконтом, либо с премией на фоне выросшего спроса. При этом, по его словам, увеличились расходы на фрахт, поскольку многие нефтетанкеры оказались заблокированы в Ормузском проливе из-за действий Ирана.