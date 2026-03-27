  • OMX Baltic−0,19%312,4
  • OMX Riga−0,01%884,53
  • OMX Tallinn−0,33%2 061,78
  • OMX Vilnius−0,22%1 351,07
  • S&P 500−1,47%6 382,07
  • DOW 30−1,59%45 227,58
  • Nasdaq −1,97%20 986,75
  • FTSE 100−0,05%9 967,35
  • Nikkei 225−0,43%53 373,07
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,8
  • 27.03.26, 16:51

СМИ: Украине может не хватить средств на оборону уже к июню

В ближайшие месяцы Украина может столкнуться с нехваткой средств на оборону, сообщило в пятницу, 27 марта, издание Bloomberg со ссылкой на украинских и иностранных чиновников, говоривших на условиях анонимности.
Президент Украины Владимир Зеленский
  • Президент Украины Владимир Зеленский
  • Foto: Alexandros Michailidis
По их словам, у Киева есть ресурсы для продолжения боевых действий только до июня. На этом фоне помощь союзников становится критически важной, однако выделение десятков миллиардов евро оказалось под угрозой из-за сразу нескольких факторов.
Как пишет Bloomberg, Венгрия блокирует предоставление Украине ссуды ЕС на 90 млрд евро, настаивая, что сначала должен быть отремонтирован нефтепровод «Дружба», по которому из России в Венгрию поставлялась нефть. Сложности возникли и с финансированием со стороны Международного валютного фонда, поскольку Верховная рада пока не приняла поправки в законодательство, которых требует МВФ. Кроме того, некоторые союзники по НАТО не готовы выделять новое финансирование в рамках программы закупки американского оружия PURL, рассказала Bloomberg постпред Украины при альянсе Алена Гетьманчук, передает DW.
По оценкам Киева, в 2026 году Украине потребуется 15 млрд долларов на закупку оружия в США для ВСУ. Общая потребность страны в иностранной помощи в этом году, по данным Bloomberg, составляет 52 млрд долларов.

Статья продолжается после рекламы

Одновременно, пишет агентство, доходы российского бюджета заметно выросли на фоне продолжающейся почти месяц военной операции США и Израиля против Ирана и вызванного этим роста мировых цен на энергоносители. 12 марта Соединенные Штаты временно ослабили санкции против российской нефти. Это решение вызвало критику, в том числе со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца.
Министр финансов США Скотт Бессент 22 марта заявил, что Россия может заработать на войне в Иране до 2 млрд долларов. По его словам, ослабление санкций против России и Ирана было необходимо, чтобы не допустить скачка цен на нефть до 150 долларов за баррель, поскольку в таком случае эти страны, как сказал Бессент, могли бы получить еще большие доходы.
26 марта вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия начала продавать нефть и нефтепродукты либо с нулевым дисконтом, либо с премией на фоне выросшего спроса. При этом, по его словам, увеличились расходы на фрахт, поскольку многие нефтетанкеры оказались заблокированы в Ормузском проливе из-за действий Ирана.
Похожие статьи

Дональд Трамп вчера выступил перед журналистами на борту Air Force One.
  • 16.03.26, 11:20
Трамп пригрозил НАТО: если вы нам не поможете, вас ждет очень плохое будущее
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
  • 26.03.26, 10:18
ЕС не утвердил кредит Венгрии на 16 млрд евро на фоне спора из-за Украины
Президент Украины Владимир Зеленский.
  • 08.02.26, 16:04
Зеленский сообщил о предложении США вернуться к энергетическому перемирию
От летающего «железа» до программ для обучения пилотов: в Таллинне собрались производители и пользователи из Эстонии, Украины и других стран. Речь – о создании экосистемы беспилотных аппаратов для оборонного применения и не только.
  • 30.01.26, 06:00
«Вместо боеприпасов в Эстонии сбрасываем с дрона банки от йогурта»
Модель продаж Suur-Allikmäe построена гибко. Покупатели могут приобрести участок для самостоятельного строительства или выбрать решение “под ключ”.
  • KM
  • 23.03.26, 15:55
Новый район в Виймси привлекателен не только для жилья, но и для инвестиций
Общий объём проекта оценивается в 20 миллионов евро
Переговоры делегаций Украины, России и США в Абу-Даби 24 января 2026 года.
  • 25.01.26, 11:46
Новый раунд переговоров России и Украины запланирован на 1 февраля

Самые читаемые

1
Новости
  • 25.03.26, 11:30
«В следующий раз прилетит 30 дронов. Не верите – спросите у Польши»
2
Новости
  • 25.03.26, 12:49
Эксперт по энергетике объяснил, что будет с энергосистемой Эстонии при массированной атаке дронов
3
Новости
  • 24.03.26, 06:00
Сланцевый противовес сломан: почему не выйдет обеспечить заправки Эстонии дешевым бензином в XXI веке?
4
Подсказка
  • 20.03.26, 16:31
Финляндия отменяет налоговые льготы, но открывает двери иностранным специалистам
5
Новости
  • 25.03.26, 08:59
Дрон, залетевший с территории России, врезался в трубу Аувереской электростанции
6
Биржа
  • 25.03.26, 16:54
Лыхмус: идея стать крупнейшим банком Эстонии, вероятно, была не самой удачной

Последние новости

Новости
  • 27.03.26, 19:03
Sunly застраховала все солнечные парки от ущерба, связанного с дронами
Новости
  • 27.03.26, 18:28
Frankenburg начнет производить ракеты вместе с польской оборонной промышленностью
Новости
  • 27.03.26, 17:52
Sorainen переманил у Ellex еще одного партнера
Новости
  • 27.03.26, 16:51
СМИ: Украине может не хватить средств на оборону уже к июню
Mнения
  • 27.03.26, 16:38
Делов-то: избрать дроны в Нарвское горсобрание! Трамп у Ирана крадет ураны
Новости
  • 27.03.26, 16:23
Люксовый бизнес завершил масштабные сокращения и сменил руководителя
Биржа
  • 27.03.26, 14:59
Tuul Mobility подала заявление о банкротстве. Денег на погашение облигаций у компании нет
Биржа
  • 27.03.26, 14:34
Tallinna Vesi объявила размер дивидендов

Сейчас в фокусе

По словам управляющего активами Luminor Privaatpangandus Калле Козе, инвестору важно смотреть не только на сигналы с рынка облигаций, но и на то, в каком направлении движутся фондовые рынки.
Биржа
  • 26.03.26, 13:20
Рынок облигаций бьет тревогу: ситуация начинает напоминать 2008 год
Документы в нотариальных бюро может переводить либо сам нотариус, либо присяжный переводчик.
Подсказка
  • 26.03.26, 06:00
Трудности перевода и заверения документов у нотариуса: что изменилось?
Рост налоговой задолженности Frog и подозрительные счета указывают на налоговое мошенничество, поэтому Союз электронной торговли исключил компанию из своих членов.
Новости
  • 26.03.26, 15:04
Скандальный интернет-магазин Frog исключили из Союза электронной торговли
Глава Barrus Мартти Корк заявил, что не думал о том, чтобы застраховать свою фирму от военных рисков. Однако намерен поднять этот вопрос при переговорах со страховщиком.
Эпицентр
  • 26.03.26, 13:48
Бизнес слабо застрахован от войны. «Дроны и так постоянно летают над нашей головой»
Джеймс Акуна считает, что Эстонии нужно сделать две вещи: 1) проконсультироваться с Украиной, 2) построить интегральную систему защиты от беспилотников.
Новости
  • 25.03.26, 11:30
«В следующий раз прилетит 30 дронов. Не верите – спросите у Польши»
Райн Лыхмус (в центре на фото) на собрании акционеров LHV Group подчеркнул цель по доходности капитала на уровне 20%.
Биржа
  • 25.03.26, 16:54
Лыхмус: идея стать крупнейшим банком Эстонии, вероятно, была не самой удачной
Старший партнер и присяжный адвокат Advokaadibüroo Tark Ааре Тарк.
Подсказка
  • 25.03.26, 17:39
Госсуд ужесточил требования к выплатам членам правления
Глава Forus Takso Тийт Изоп
  • KM
Content Marketing
  • 25.03.26, 15:00
Глава Forus Takso: корпоративному клиенту, помимо приложения, нужно и персональное обслуживание

