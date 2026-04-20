20.04.26, 11:17 Строительство Rail Baltica увеличило оборот Verston Оборот строительной компании Verston в прошлом году вырос в полтора раза – до 115 млн евро, чистая прибыль составила 3,5 млн евро. Теперь концерн готовится к международной экспансии.

Компания Verston под руководством Ярмо Лийвера в прошлом году занималась как строительством Rail Baltica, так и созданием дорожной сети для крупных энергетических парков.

Foto: Raul Mee

По словам председателя правления Verston Eesti Ярмо Лийвера, год был сильным, а в дальнейшем инфраструктурный сектор Эстонии будут определять три крупные темы: необходимость найти баланс между сохранением существующей инфраструктуры и реализацией новых проектов развития, масштабные проекты вроде Rail Baltic и растущая потребность в энергетической инфраструктуре.