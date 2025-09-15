Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,06%294,57
  • OMX Riga−0,28%914,4
  • OMX Tallinn−0,29%1 980
  • OMX Vilnius0,43%1 234,06
  • S&P 500−0,05%6 584,29
  • DOW 30−0,59%45 834,22
  • Nasdaq 0,44%22 141,1
  • FTSE 1000,01%9 284,16
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,24
  • 15.09.25, 10:33

Дорожно-строительная компания требует через суд деньги от госучреждения

TREV-2 Grupp требует через суд оплату за строительство государственной дороги, однако Транспортный департамент считает, что подрядчик существенно нарушил условия контракта, из-за чего часть работ пришлось переделывать.
По мнению председателя правления TREV-2 Grupp Свена Пертенса, Транспортный департамент не оплатил работы из-за дефектов, которые не были вызваны действиями компании. Однако ведомство считает, что ответственность за состояние объекта лежит на дорожном подрядчике, и сейчас спор рассматривается в суде.
  По мнению председателя правления TREV-2 Grupp Свена Пертенса, Транспортный департамент не оплатил работы из-за дефектов, которые не были вызваны действиями компании. Однако ведомство считает, что ответственность за состояние объекта лежит на дорожном подрядчике, и сейчас спор рассматривается в суде.
  • Foto: Raul Mee
Похожие статьи

Новости
  • 08.03.25, 13:33
TREV-2 Grupp заключила важный для развития Rail Baltic договор
Подписанный в Ярваканди в Рапламаа контракт с компанией TREV-2 Grupp добавляет к Rail Baltic еще 14 километров, в результате чего половина основного маршрута в Эстонии теперь охвачена строительными договорами.
Новости
  • 22.01.25, 14:05
Нарушивший коммерческую тайну и перешедший к конкуренту работник должен заплатить крупный штраф
Спор, во второй раз дошедший до Государственного суда, подошел к концу – суд окончательно признал бывшего сотрудника дорожно-строительной компании TREV-2 Grupp виновным в нарушении коммерческой тайны при переходе на работу к конкуренту.
Новости
  • 09.01.25, 15:43
Центральная криминальная полиция подозревает главу TREV-2 Grupp Свена Пертенса в преступлении
Владелец и председатель правления инфраструктурно-строительной компании TREV-2 Grupp, Свен Пертенс, сообщил, что стал подозреваемым в рамках возбужденного против него уголовного дела.
Новости
  • 22.10.24, 11:38
Суд признал бывшего сотрудника Trev-2 Grupp виновным в нарушении коммерческой тайны
Дорожно-строительная компания Trev-2 Grupp подала в суд на бывшего сотрудника, перешедшего на работу к конкуренту.
  • KM
Content Marketing
  • 15.09.25, 13:19
Dubai в Таллинне: Игорь Кинг и DAMAC – крупнейший девелопер ОАЭ
27 сентября в Таллинне состоится закрытая встреча с представителями одного из крупнейших девелоперов Ближнего Востока — компании DAMAC Properties.

«Самолет для меня — как камень на шее»

Сейчас в фокусе

В дискуссии на предпринимательском семинаре Южной Эстонии приняли участие член правления Кассы по безработице Эстонии Сирлис Сымер-Кулль (справа), член правления Agrone Атс Альберт и председатель правления Ehitustrust Кайдо Сомелар. Модератором выступил журналист Äripäev Айвар Хундимяги.
Новости
  • 14.09.25, 13:56
Время бить тревогу: нехватка рабочей силы и пассивность молодежи угрожают экономике
Фото сделано в четверг, когда работы по установке столбиков ещё не были завершены. Все это делается в рамках проекта «Безопасный путь в школу». Андрес Урм из Департамента транспорта Таллина пояснил, что в ходе проекта оценивали безопасность движения на школьном маршруте, и это место оказалось проблемным.
Новости
  • 13.09.25, 09:41
«Это сознательное уничтожение бизнеса». Пекарня бодается с городом из-за новой организации движения
Андрей Вестеринен участвовал в заседании суда по видеосвязи.
Новости
  • 14.09.25, 15:45
Объявленный в розыск Андрей Вестеринен переехал в Россию
В передаче «Äripäeva arvamusliider» журналисты Äripäev беседуют с предпринимателем и постоянным участником ТОПа самых богатых людей Эстонии Урмасом Сыырумаа.
Новости
  • 13.09.25, 12:03
Урмас Сыырумаа: свободные деньги толкают меня делать глупости
«Самолет для меня — как камень на шее»
Самой ценной технологической компанией Эстонии снова стала Wise, на фото сооснователь Таавет Хинрикус.
ТОП
  • 14.09.25, 11:14
ТОП 30 технологических компаний Эстонии: 20 из них стоят дороже 100 млн, среднегодовой рост 48%
Несмотря на кризисные годы многим бизнесменам, оказавшимся в ТОПе самых богатых людей Эстонии, удалось увеличить свое состояние. Тон в рейтинге задают Олег Осиновский, акционеры BLRT Grupp и российский инвестор в недвижимость.
ТОП
  • 10.09.25, 04:00
ТОП самых богатых русскоязычных бизнесменов: недвижимость, судостроение и металлы
Строительство железной дороги Rail Baltica.
ТОП
  • 14.09.25, 17:32
ТОП производителей стройматериалов: Rail Baltica помогла взобраться на вершину
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

