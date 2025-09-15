Дорожно-строительная компания требует через суд деньги от госучреждения
TREV-2 Grupp требует через суд оплату за строительство государственной дороги, однако Транспортный департамент считает, что подрядчик существенно нарушил условия контракта, из-за чего часть работ пришлось переделывать.
По мнению председателя правления TREV-2 Grupp Свена Пертенса, Транспортный департамент не оплатил работы из-за дефектов, которые не были вызваны действиями компании. Однако ведомство считает, что ответственность за состояние объекта лежит на дорожном подрядчике, и сейчас спор рассматривается в суде.
Foto: Raul Mee
