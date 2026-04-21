Экс-главу Swedbank оправдали. «Это очень драматичное решение»

«Мы ничего не нашли. Мы просмотрели всех клиентов, которых называли СМИ в связи с Danske, и ни один из них не является и никогда не был клиентом Swedbank. Ни один из них». Так исполнительный директор Swedbank Биргитте Бонессен в 2018 году ответила на вопрос журналиста о том, какую информацию нашел Swedbank при изучении сделок с банком Danske за 2007-2015 годы. Смелый ответ Боннесен - один из многих примеров того, как глава банка пыталась приуменьшить проблему и скрыть информацию от совета, акционеров и общественности.