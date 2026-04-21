Экс-главу Swedbank оправдали. «Это очень драматичное решение»

Биргитте Боннесен, годами боровшаяся за свои права в деле о скандале с отмыванием денег в Swedbank, теперь получила обнадеживающую новость из высшей судебной инстанции Швеции. На фото она идет в суд в 2022 году, когда судебный процесс еще продолжался.
В 2024 году апелляционный суд Швеции признал бывшего главу Swedbank Биргитте Боннесен виновной в крупном мошенничестве и приговорил ее к одному году и трем месяцам лишения свободы. Боннесен, возглавлявшую Swedbank в 2016-2019 годах, обвиняли в крупном мошенничестве, а в качестве альтернативы – в грубой манипуляции рынком, а также в разглашении инсайдерской информации.
Второй по величине банк Швеции Swedbank сообщил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) завершила расследование в отношении банка без применения санкций. Это означает завершение одного из трех расследований, начатых в США в связи с подозрениями в отмывании денег.
В штаб-квартире Swedbank в Швеции давно подозревали неладное в эстонском отделении банка, но поначалу доверяли заверениям местных руководителей, пишет газета Dagens Industri. Серьезно темой отмывания начали заниматься только тогда, когда на дело обратила внимание общественность. Клиенты эстонского отделения банка могли быть связаны с российскими олигархами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым.
«Мы ничего не нашли. Мы просмотрели всех клиентов, которых называли СМИ в связи с Danske, и ни один из них не является и никогда не был клиентом Swedbank. Ни один из них». Так исполнительный директор Swedbank Биргитте Бонессен в 2018 году ответила на вопрос журналиста о том, какую информацию нашел Swedbank при изучении сделок с банком Danske за 2007-2015 годы. Смелый ответ Боннесен - один из многих примеров того, как глава банка пыталась приуменьшить проблему и скрыть информацию от совета, акционеров и общественности.
