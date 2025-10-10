Назад 10.10.25, 16:46 Берман: договор между США и Финляндией – хорошая новость для BLRT Договор между США и Финляндией о строительстве 11 ледоколов, 4 из которых будут построены в Финляндии, позитивно отразится на BLRT Grupp, считает основной владелец концерна Федор Берман.

По словам основного владельца BLRT Grupp Федора Бермана, соглашение между Финляндией и США – хорошая новость для его концерна, который может получить новые заказы от Хельсинкской судоверфи.

Foto: Лийз Трейманн

Президенты США и Финляндии подписали договор о совместном строительстве 11 ледоколов, семь из которых будут построены в США, а 4 – в Финляндии.

«Нам очень нужны эти ледоколы, – сказал Трамп на встрече со своим финским коллегой Александром Стуббом. – У нас огромная территория, и при этом всего один ледокол. Так получается, что Финляндия лучше всех строит эти ледоколы, вы фактически монополисты в этом. Надеюсь, что мы вместе сможем построить ледоколы, которые будут лучше, чем те, которые строили вы. Или хотя бы не хуже», – сказал Трамп.

«Так получилось, что Финляндия – единственная страна в мире, где все четыре порта зимой замерзают, – сказал Стубб. – Поэтому так получилось, что у нас наилучшие компетенции в этом. Это очень важная сделка для нас. Арктика – стратегически важный регион».

Статья продолжается после рекламы

Эти ледоколы, стоимость постройки которых оценивается в 6,1 миллиарда долларов (5,2 миллиона евро), будет использовать береговая охрана США, пишет Reuters. Планируется, что ледоколы будут готовы к использованию в 2028 году.

Берман: хорошая новость для BLRT

«Канадская Davie Shipbuilding не так давно купила Хельсинкскую судоверфь (Helsinki Shipyard) и верфь Мянтилуото в Пори – ровно для того, чтобы производить ледоколы для Канады», – рассказал ДВ основной владелец BLRT Grupp Федор Берман.

«С Хельсинкской судоверфью мы сотрудничаем, поставляя ей строительные блоки, из которых потом эти ледоколы будут строиться. С учетом того, что Meyer Turku сейчас полностью загружена производством круизных судов (в чем мы тоже участвуем, производя для них блоки надстройки), я думаю, что они не будут распыляться, и именно Helsinki Shipyard начнет производить ледоколы для США», – говорит Берман.

Однако Helsinki Shipyard – не единственный вариант. По словам предпринимателя, за строительство ледоколов может взяться и Rauma Marine Construction, в распоряжении которой находится одноименная верфь Раума в Финляндии.

«В любом случае о конкретных договоренностях говорить еще рано – информация только появилась, никаких деталей нет», – говорит Берман. «Но если у нас будут свободные мощности, мы с удовольствием поучаствуем в этом проекте», – подчеркивает Берман.