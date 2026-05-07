Спор Пруунсильда вынуждает разобраться в прямом доступе КаПо к данным клиентов Telia
КаПо в рамках уголовного производства собирала у Telia данные о том, с кем, как долго и где Парвел Пруунсильд общался по телефону. Теперь суд требует, чтобы Telia и КаПо представили договор, который предоставляет такой доступ.
Бизнесмен Парвел Пруунсильд обвиняет Telia в незаконном сборе своих данных связи и местоположения.
Foto: Jassu Hertsmann
Вчера Таллиннский административный суд рассмотрел жалобу предпринимателя и сооснователя Bigbank Парвела Пруунсильда на решение Инспекции по защите данных (AKI) прекратить надзорное производство по вопросу сбора персональных данных компанией Telia Eesti.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Совладелец Bigbank Парвел Пруунсильд подал иск против Telia, требуя прекратить незаконный, по его оценке, сбор данных связи и их передачу Полиции безопасности (КаПо). Кроме того, он просит взыскать с телекоммуникационной компании один миллион евро в качестве компенсации морального вреда.
Тартуский окружной суд своим сегодняшним решением оставил в силе оправдательный приговор по делу о коррупции в отношении тартуского вице-мэра, члена партии «Отечество», Прийта Хумала и предпринимателя Парвела Пруунсильда.
Сегодня в Тартуском окружном суде рассматривалось дело о коррупции с участием владельца Bigbank и крупного спонсора партии «Отечество» Парвела Пруунсильда и бывшего вице-мэра Тарту Прийта Хумала. В конце заседания с заявлением выступил Пруунсильд, который на протяжении всего процесса в уездном суде в основном молчал.
Даже если люди каждый день встречаются на работе, настоящей командой их делают общие впечатления. Отход от повседневной рутины — будь то летние дни, тренинг на природе, активные командные игры или совместный ужин — создаст почву для тесного сотрудничества и лучших идей. Почему бы не отправиться в Ида-Вирумаа, где можно испытать нечто необычное и запоминающееся?