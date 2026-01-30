Деловые ведомости
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,15%320,45
  • OMX Riga−0,13%932,21
  • OMX Tallinn0,19%2 089,38
  • OMX Vilnius−0,06%1 421,51
  • S&P 500−0,43%6 939,03
  • DOW 30−0,36%48 892,47
  • Nasdaq −0,94%23 461,82
  • FTSE 1000,51%10 223,54
  • Nikkei 225−0,1%53 322,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,84
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%90,54
  30.01.26, 17:53

Окружной суд оправдал Парвела Пруунсильда и Прийта Хумала по делу о коррупции

Тартуский окружной суд своим сегодняшним решением оставил в силе оправдательный приговор по делу о коррупции в отношении тартуского вице-мэра, члена партии «Отечество», Прийта Хумала и предпринимателя Парвела Пруунсильда.
Крупный спонсор партии «Отечество», предприниматель Парвел Пруунсильд (слева) и его соратник по партии, который после выборов вновь стал вице-мэром Тарту, Прийт Хумал в сентябре в Тартуском окружном суде.
  • Крупный спонсор партии «Отечество», предприниматель Парвел Пруунсильд (слева) и его соратник по партии, который после выборов вновь стал вице-мэром Тарту, Прийт Хумал в сентябре в Тартуском окружном суде.
  • Foto: Jassu Hertsmann
Криминальная коллегия согласилась с предыдущим решением уездного суда и пришла к выводу, что Прийту Хумалу нельзя вменить нарушение ограничений на совершение служебных действий, равно как и Парвелу Пруунсильду – пособничество такому нарушению.
Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

