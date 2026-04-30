Президент Литвы: нам стоит присоединиться к миссии США на Ближнем Востоке

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что США необходимо поддержать в миссии в Ормузском проливе.
Foto: Le Pictorium / Imago Images / Scanpix
Науседа отметил, что намерен в ближайшее время созвать Совет государственной обороны Литвы, поскольку получил от США приглашение присоединиться к миссии. Мандат также требует одобрения литовского парламента.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Иран предложил США разблокировать Ормузский пролив и завершить войну, перенеся переговоры по ядерной программе Тегерана на более поздний этап. Об этом в понедельник, 27 апреля, написало издание Axios со ссылкой на двух неназванных информированных собеседников.
