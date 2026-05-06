  • OMX Baltic−0,21%318,22
  • OMX Riga0,55%881,87
  • OMX Tallinn−0,29%2 122,82
  • OMX Vilnius−0,17%1 446,95
  • S&P 5000,81%7 259,22
  • DOW 300,73%49 298,25
  • Nasdaq 1,03%25 326,13
  • FTSE 1001,47%10 369,14
  • Nikkei 2250,38%59 513,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%88,64
США объявили о завершении наступательной операции против Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон завершил наступательные действия против Ирана и операцию «Эпическая ярость». Об этом он сказал во вторник, 5 мая, на пресс-конференции в Белом доме.
«Операция “Эпическая ярость” завершена, как президент и уведомил Конгресс. Мы закончили этот этап», – отметил Рубио.
Ранее, 1 мая, президент США Дональд Трамп сообщил Конгрессу о завершении войны против Ирана в связи с вступлением в силу режима прекращения огня. Это позволило администрации обойти действие закона 1973 года, который требует от Белого дома получать одобрение Конгресса для продолжения вооруженного конфликта, длящегося более 60 дней, пишет Deutsche Welle.
По словам Рубио, администрация Трампа «не считает это юридическое требование конституционным», однако продолжает соблюдать отдельные положения закона, чтобы «сохранять хорошие отношения с Конгрессом».

Накануне США объявили о новой операции – «Проект Свобода». В ее рамках американские военные должны были сопровождать коммерческие суда в Ормузском проливе. Трамп предупредил Иран о возможных ответных мерах в случае атак на американские корабли.
Рубио подчеркнул, что речь идет не о наступательной, а об оборонительной операции. «Стрельбы не будет, если по нам не откроют огонь первыми», – сказал госсекретарь.
Однако в ночь на 6 мая Трамп написал в Truth Social, что «Проект Свобода» будет «поставлен на паузу на короткий период времени», чтобы оценить возможность финализации и подписания соглашения с Ираном. По словам президента США, с такой просьбой к нему обратились Пакистан «и другие страны».
В Тегеране ранее заявили, что любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе будет считаться нарушением перемирия, вступившего в силу 8 апреля. Об этом 4 апреля написал в X глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрагим Азизи.
Иранская блокада Ормузского пролива, введенная после начала войны, ограничила поставки нефти, газа и удобрений на мировой рынок. В ответ США установили контрблокаду иранских портов.
Переговоры между Вашингтоном и Тегераном остаются в тупике. Единственный раунд консультаций прошел 11 апреля в Пакистане и завершился безрезультатно.
