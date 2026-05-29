НАТО проведет экстренное заседание после падения российского дрона в Румынии

Представители НАТО соберутся на экстренное заседание после удара российского беспилотника по жилому многоэтажному дому в городе Галац на востоке Румынии. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщила газета Bild со ссылкой на президента Финляндии Александра Стубба.
Дрон врезался в квартиру на 10-м этаже дома, после чего начался пожар. Пострадали два человека, в том числе 14-летний подросток. Стубб написал в соцсети X, что реакция на инцидент обсуждается совместно в рамках альянса, и назвал удар очередной «чертой, пересеченной Россией в агрессивной войне против Украины», передает DW.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс «готов защищать каждый дюйм территории союзников». Он также пообещал наращивать готовность к сдерживанию угроз, в том числе связанных с беспилотниками. «Безрассудное поведение России представляет опасность для всех. Война России должна закончиться, как и пренебрежение Россией безопасностью гражданского населения», – написал Рютте в X.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала удар «явным, серьезным нарушением суверенитета Румынии» и территории ЕС. По ее словам, нельзя допускать, чтобы Москва безнаказанно нарушала европейское воздушное пространство.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «пересекла еще одну красную линию». Она также сообщила, что Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против Москвы.
Посол США в НАТО Мэттью Уитакер осудил вторжение дрона на территорию Румынии и заявил, что Вашингтон будет «защищать каждый сантиметр территории НАТО».
Президент Молдовы Майя Санду назвала ситуацию «серьезной» и выразила солидарность с Румынией. Она заявила, что «Россия представляет опасность для всех и должна быть остановлена».
Глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что независимо от того, была ли атака преднамеренной, Россия по-прежнему представляет опасность, и от нее необходимо защищаться.
