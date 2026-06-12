Глава Бундесбанка: Европейский центральный банк при необходимости снова повысит ставку в июле
Европейский центральный банк готов в июле снова повысить процентные ставки, если этого потребует влияние войны с Ираном, заявил глава Бундесбанка Йоахим Нагель, входящий в круг лиц, принимающих решения.
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард (на сцене в центре) в четверг после решения о повышении ставок заявила, что влияние подорожавшей энергии распространяется шире на экономику. По ожиданиям рынков, в Европе в этом году будет еще два повышения ставок.
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По словам главы центробанка Германии, влияние войны с Ираном оказалось слишком сильным, чтобы его игнорировать. Этим он объяснил принятое Европейским центральным банком в четверг решение впервые за три года повысить ставки, передает Bloomberg.
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