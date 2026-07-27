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Отт Тянак выходит из числа владельцев Mustamäe Spa

Принадлежащая Отту Тянаку компания OT Service выходит из числа собственников Mustamäe Spa OÜ. Новыми совладельцами станут члены правления Capital Mill OÜ Игорь Мёльдер и Танель Самуэль.
Прежние владельцы Mustamäe Spa Андрес Тийк и Отт Тянак.
  • Прежние владельцы Mustamäe Spa Андрес Тийк и Отт Тянак.
  • Foto: Karen Härms
По словам Тянака, полтора года в числе владельцев Mustamäe Spa были непродолжительным, но насыщенным периодом. «В течение этих полутора лет Mustamäe Spa развивался в спортивном темпе и с амбициозным видением, – отметил он в пресс-релизе – Мы гордимся тем, чего достигли вместе. Хотя полтора года – небольшой срок, он был наполнен значимыми достижениями».
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