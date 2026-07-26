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Европе грозит ценовой шок и более резкий, чем ожидалось, скачок Euribor

Шестимесячная ставка Euribor поднялась до максимального уровня за последние полтора года. Рост, вероятно, продолжится, поскольку более резкое, чем ожидалось, подорожание нефти может привести к серьезному ценовому шоку в Европе.
В пятницу шестимесячная ставка Euribor вновь достигла максимума за последние полтора года, поднявшись до 2,72%. Вероятно, рост на этом не остановится.
  • В пятницу шестимесячная ставка Euribor вновь достигла максимума за последние полтора года, поднявшись до 2,72%. Вероятно, рост на этом не остановится.
  • Foto: Erik Prozes
Именно цена нефти определит будущий уровень процентных ставок в еврозоне. Новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке на этой неделе приблизила стоимость североморской нефти Brent к $100 за баррель. Рынок допускает, что цена может превысить и $120.
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