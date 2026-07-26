Назад Европе грозит ценовой шок и более резкий, чем ожидалось, скачок Euribor Шестимесячная ставка Euribor поднялась до максимального уровня за последние полтора года. Рост, вероятно, продолжится, поскольку более резкое, чем ожидалось, подорожание нефти может привести к серьезному ценовому шоку в Европе.

Именно цена нефти определит будущий уровень процентных ставок в еврозоне. Новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке на этой неделе приблизила стоимость североморской нефти Brent к $100 за баррель. Рынок допускает, что цена может превысить и $120.