Европе грозит ценовой шок и более резкий, чем ожидалось, скачок Euribor
Шестимесячная ставка Euribor поднялась до максимального уровня за последние полтора года. Рост, вероятно, продолжится, поскольку более резкое, чем ожидалось, подорожание нефти может привести к серьезному ценовому шоку в Европе.
В пятницу шестимесячная ставка Euribor вновь достигла максимума за последние полтора года, поднявшись до 2,72%. Вероятно, рост на этом не остановится.
Foto: Erik Prozes
Именно цена нефти определит будущий уровень процентных ставок в еврозоне. Новая эскалация конфликта на Ближнем Востоке на этой неделе приблизила стоимость североморской нефти Brent к $100 за баррель. Рынок допускает, что цена может превысить и $120.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
В апреле компания Telia открыла для своих клиентов мобильную сеть 5G+, и одним из первых крупных клиентов, который ее опробовал, стал Таллиннский порт, который тестировал новую технологию в условиях портовой инфраструктуры.